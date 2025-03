Madre single di quattro figli compra un’auto usata, il proprietario le chiede di controllare il bagagliaio al suo ritorno a casa

Giulia, una madre single di quattro bambini piccoli, decise di comprare un’auto usata per poter raggiungere il lavoro. L’ex proprietario dell’auto le chiese di aprire il bagagliaio quando fosse tornata a casa. Ciò che trovò nel bagagliaio avrebbe cambiato la sua vita.





Giulia era una madre single di quattro figli dopo che suo marito, Andrea, l’aveva lasciata quando scoprì che stava aspettando il loro quarto bambino. “Un altro bambino da mantenere? Non se ne parla! Ne ho avuto abbastanza!” le disse un giorno, lasciando la loro roulotte e avviando la richiesta di divorzio.

Giulia rimase devastata. La gravidanza non era stata pianificata, ma pensava che avrebbe avuto il sostegno di Andrea in un momento così difficile, specialmente dato che stavano già affrontando delle difficoltà finanziarie.

Dopo la separazione, Andrea smise di darle i soldi per i figli, dicendo che non aveva lavoro e che nessuno lo avrebbe assunto perché non aveva il diploma di laurea.

Pochi giorni dopo aver dato alla luce il suo quarto figlio, Giulia non ebbe altra scelta che cercare un lavoro, poiché i soldi per il cibo, i pannolini e il latte stavano per finire. Giulia camminava attraverso strade piene di ristoranti e negozi, per poi essere rifiutata dai proprietari perché aveva quattro bambini piccoli.

“È difficile assumere madri con bambini piccoli, perché qualcosa succede sempre. O il bambino si ammala, o non hai nessuno che possa prendersi cura di loro, e quindi devi mancare al lavoro. Mi dispiace, ma è troppo per noi da gestire”, le disse un datore di lavoro.

Poiché nessuno nel loro quartiere sembrava disposto ad assumerla, Giulia iniziò a cercare lavoro in una città vicina. Con i pochi soldi che le erano rimasti, prese un taxi e chiese ai suoi vicini di prendersi cura dei bambini per il pomeriggio.

Quando arrivò, notò un annuncio per un lavoro come governante in un hotel locale. Entrò, fece domanda e fu assunta immediatamente. “Abbiamo assoluto bisogno di personale qui, specialmente con la stagione estiva. Tra un paio di settimane saremo al completo,” le disse il responsabile delle risorse umane.

Disperata di trovare un impiego, Giulia accettò, anche se significava dover viaggiare ogni giorno in un’altra città. Ringraziò il responsabile e tornò a casa, dove raccontò ai suoi figli che aveva finalmente trovato un lavoro.

Dopo aver speso quasi 30 euro per la corsa in taxi, Giulia si rese conto che non poteva permettersi di fare il viaggio tutti i giorni. Sarebbe stato meglio per lei acquistare un’auto, ma non aveva i soldi per farlo. Si rese conto che la sua migliore speranza era comprare un’auto usata.

Ne trovò una, ma si chiedeva se il proprietario fosse disposto a venderla a un prezzo più basso. “Per caso potresti vendermi quest’auto per 5000 euro? Sono una madre single di quattro figli, ed è stato difficile per me guadagnare abbastanza. Speravo di poter comprare un’auto per prendere un lavoro in una città vicina,” ammise.

Quando il proprietario scoprì che stava crescendo quattro figli da sola, accettò di venderle l’auto per 5000 euro. “Se riesci ad acquistare l’auto entro domani, te la venderò per 5000 euro,” le disse.

Giulia non poteva essere più grata al proprietario per aver accettato di vendere l’auto a un prezzo ridotto. Provò a chiedere un prestito in banca, ma il suo credito era troppo basso e il prestito venne subito rifiutato.

Mentre stava esaurendo le opzioni, Giulia rifletté profondamente su cosa fare. Non poteva trasferirsi in una nuova città, perché il suo primogenito, Edoardo, aveva appena iniziato la scuola vicino alla roulotte dove vivevano.

Anche l’affitto nella città vicina era molto più alto e non avrebbe potuto portare con sé la roulotte. Aveva davvero bisogno di un’auto per andare al lavoro e per andare a prendere i suoi figli a scuola e all’asilo.

Poi si ricordò del gioiello di famiglia che sua madre defunta le aveva lasciato: una collana d’oro che era stata tramandata nella sua famiglia per generazioni. Le vennero le lacrime agli occhi pensando di doverla vendere per poter comprare l’auto, ma sapeva che ne aveva bisogno per poter provvedere ai suoi figli nel lungo periodo.

Giulia prese la collana d’oro dalla sua scatola dei ricordi e si diresse verso un banco dei pegni nelle vicinanze. “Mi dispiace, mamma. Ma devo farlo,” disse ad alta voce.

Quando arrivò al banco dei pegni, la collana fu valutata 5500 euro. Giulia fu felicissima. La somma era sufficiente per acquistare l’auto e le rimanevano anche dei soldi per le necessità quotidiane.

Il giorno dopo, tornò dal concessionario di auto usate e consegnò al proprietario una busta contenente 5000 euro. “Grazie per aver accettato di venderla, signore. Non immagina quanto questo aiuti me e i miei figli,” disse, porgendogli la busta.

Il proprietario, che si presentò come Giorgio, sorrise. “Congratulazioni per la tua auto. È un acquisto eccellente,” le disse.

Mentre Giulia firmava i documenti per l’acquisto, Giorgio discreto mise qualcosa nel bagagliaio dell’auto. Mentre Giulia si preparava a tornare a casa, lui la chiamò.

“Ah, e quando arrivi a casa, assicurati di controllare il bagagliaio. Ho lasciato qualcosa per i tuoi figli dentro,” le disse, salutandola prima che partisse.

Da quando aveva comprato l’auto, Giulia era diventata molto occupata tra i viaggi quotidiani per il lavoro e per portare i suoi figli a scuola e all’asilo, tanto che si era completamente dimenticata di controllare il bagagliaio, fino a quando trovò un biglietto nel cassetto dell’auto.

“Spero che tu e i tuoi figli vi siate piaciuti il regalo che ho lasciato nel bagagliaio. Che possa esservi di grande aiuto.” Sorpresa, decise di aprire il bagagliaio per cercare il regalo.

All’inizio, Giulia rimase confusa quando non vide nient’altro che una busta bianca su un lato del bagagliaio. Poi si rese conto che era la stessa busta in cui aveva messo i soldi per l’auto. La aprì e vide che i suoi 5000 euro erano intatti.

Giulia non riuscì a trattenere le lacrime in quel momento, sorpresa dal gesto di gentilezza dell’uomo. Si diresse direttamente al concessionario di auto usate dopo il lavoro, dove ringraziò Giorgio per la sua generosità.

“Il mondo ti mette alla prova, ed è compito tuo decidere se affrontare queste sfide o soccombere. Sono fiera di te per essere rimasta forte per i tuoi figli e ho pensato che tu avessi bisogno di questi soldi più di me. Non dimenticare mai di fare lo stesso per qualcun altro,” le disse Giorgio.