“Mamma, ho perso l’aereo” ritorna al cinema per i suoi 35 anni: date e proiezioni del film cult natalizio





A trentacinque anni dal suo debutto, “Mamma ho perso l’aereo” torna sul grande schermo per far rivivere al pubblico la magia di uno dei film più amati di sempre. Uscito per la prima volta nel novembre del 1990, il capolavoro natalizio diretto da Chris Columbus e scritto da John Hughes è diventato negli anni un simbolo delle festività, capace di unire generazioni e di restare nel cuore di grandi e piccoli.





Dal 4 al 10 dicembre, il film sarà proiettato nei cinema italiani in occasione del suo 35° anniversario, in una speciale versione 4K restaurata, distribuita da Nexo Studios. L’iniziativa coinvolgerà numerose sale in tutto il Paese, e l’elenco completo delle proiezioni, suddiviso per città, è disponibile sul sito ufficiale dello studio. Le prevendite, aperte dallo scorso 10 novembre, hanno già registrato un grande interesse da parte del pubblico.

Chi acquisterà il biglietto online per la prima giornata di programmazione riceverà inoltre un piccolo omaggio: una decorazione natalizia ispirata al film, un ricordo da appendere all’albero durante le festività. L’invito rivolto agli spettatori è quello di partecipare alle proiezioni con spirito natalizio, indossando il classico maglione di Natale e scattando il tradizionale Family Christmas Portrait, la foto ricordo di famiglia che accompagnerà l’esperienza in sala.

Il film racconta la celebre avventura del piccolo Kevin McCallister, interpretato da Macaulay Culkin, un bambino di otto anni che, a causa di una distrazione dei genitori in partenza per le vacanze, viene lasciato da solo nella grande casa di famiglia. Inizialmente felice per la libertà improvvisa, Kevin si ritrova presto a dover fronteggiare due maldestri ladri, Harry e Marv, impersonati da Joe Pesci e Daniel Stern, che tentano di svaligiare l’abitazione. Con ingegno e fantasia, il bambino trasforma la casa in un campo minato di trappole e trabocchetti, dando vita ad alcune delle scene più iconiche della storia del cinema.

“Mamma ho perso l’aereo” ottenne un successo straordinario fin dalla sua uscita, diventando la commedia più redditizia degli anni Novanta e una delle pellicole più viste durante il periodo natalizio. La critica e il pubblico lo accolsero con entusiasmo, portando il film a ricevere due nomination agli Oscar (per la miglior colonna sonora e miglior canzone originale) e due ai Golden Globe, tra cui quella come miglior commedia.

Il segreto del suo successo risiede nella semplicità della storia e nella capacità di mescolare comicità, avventura e sentimento, in un racconto che parla di famiglia, crescita e spirito natalizio. A rendere il film indimenticabile contribuiscono la colonna sonora firmata da John Williams, le ambientazioni innevate di Chicago e l’interpretazione carismatica del giovane Culkin, diventato una vera e propria icona del cinema degli anni ’90.

Negli anni, il film ha dato vita a un vero e proprio franchise, con diversi sequel e remake, ma il primo capitolo resta il più amato e riconoscibile. Le sue battute e le sue scene sono entrate nella cultura popolare, e ogni Natale continua a essere trasmesso in televisione, mantenendo intatto il suo fascino.

Il ritorno nelle sale rappresenta quindi un’occasione unica per chi non ha mai potuto vederlo sul grande schermo o desidera rivivere la magia della prima volta, in un’atmosfera natalizia che solo questo film riesce a evocare.

Tra risate, emozioni e ricordi d’infanzia, “Mamma ho perso l’aereo” promette ancora una volta di far sognare e divertire intere famiglie, confermandosi il film delle feste per eccellenza.



