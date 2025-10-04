Manifestazione pro Palestina a Roma, partecipazione record: “Siamo oltre 600mila”





Oggi, sabato 4 ottobre, Roma è stata teatro di una grande mobilitazione in solidarietà con la Palestina. Migliaia di manifestanti si sono radunati per protestare contro il genocidio a Gaza e l’intervento israeliano sulla Flotilla. Il corteo, iniziato alle 14.30 da Porta San Paolo, ha seguito un percorso che attraversa viale della Piramide Cestia, piazza Albania, viale Aventino, piazza di Porta Capena, via di San Gregorio, via Celio Vibenna, piazza del Colosseo, via Labicana e via Merulana, per concludersi a piazza di Porta San Giovanni.





Secondo gli organizzatori, la partecipazione ha superato le aspettative. “Siamo più di 600mila, ci dicono che la coda del corteo è ancora a Porta San Paolo”, hanno dichiarato. La manifestazione si è contraddistinta per l’esposizione di numerose bandiere e striscioni, accompagnata da slogan contro il genocidio. Il clima è stato di forte coinvolgimento emotivo, con i partecipanti uniti nella richiesta di giustizia per Gaza.

La mobilitazione arriva in un momento cruciale per il conflitto israelo-palestinese. Nella serata di venerdì, Hamas ha dato un sì condizionato al piano proposto dagli Stati Uniti per Gaza. L’organizzazione ha annunciato la disponibilità a liberare tutti gli ostaggi israeliani, ma ha richiesto ulteriori negoziati per definire i dettagli della proposta. Il presidente americano ha definito la giornata come un evento “speciale, forse senza precedenti”.

Nel frattempo, si registrano sviluppi anche sul fronte della Flotilla. Quattro parlamentari italiani, bloccati nei giorni scorsi da Israele, sono rientrati ieri in Italia. Tra loro, Arturo Scotto del Partito Democratico ha espresso preoccupazione per gli altri attivisti ancora detenuti: “Il nostro pensiero va ora a tutti gli attivisti affinché siano liberati al più presto”. In mattinata, il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha annunciato che un gruppo di 26 italiani sta lasciando Israele e farà scalo in Turchia prima di tornare in patria. Il loro aereo è atterrato a Istanbul, ma rimangono ancora 15 italiani in stato di fermo.

Le condizioni degli attivisti detenuti destano preoccupazione. Secondo alcune fonti, sarebbero stati sottoposti a maltrattamenti e isolamento. Il ministro israeliano Itamar Ben Gvir ha minacciato che potrebbero restare in carcere per mesi. La situazione è tutt’altro che risolta e continua a sollevare interrogativi sulla gestione dei diritti umani.

La manifestazione romana si inserisce in un contesto di crescente mobilitazione internazionale per la Palestina. Dopo l’ampia partecipazione ai cortei del giorno precedente, l’evento odierno ha rafforzato il messaggio di solidarietà globale verso la popolazione di Gaza e gli attivisti della Flotilla. La capitale italiana è stata attraversata da un fiume umano che ha ribadito la necessità di una soluzione pacifica e rispettosa dei diritti umani.

Sul piano politico, la decisione di Hamas di accettare parzialmente il piano americano rappresenta un passo significativo ma non risolutivo. Restano da chiarire diversi aspetti della proposta, che potrebbero influenzare il futuro delle relazioni tra le parti coinvolte. Gli ostaggi israeliani potrebbero essere rilasciati in tempi brevi, ma il processo negoziale appare ancora complesso e incerto.

L’attenzione internazionale si concentra anche sui cittadini italiani coinvolti nella Flotilla. La loro liberazione sembra procedere lentamente, mentre crescono le pressioni diplomatiche per garantire il rispetto dei diritti degli attivisti ancora detenuti. Le dichiarazioni di Arturo Scotto e Antonio Tajani riflettono l’impegno delle istituzioni italiane nel seguire da vicino la vicenda.

La giornata romana si conclude con un forte segnale di unità e solidarietà verso la Palestina. La partecipazione massiccia alla manifestazione dimostra l’importanza del tema nella coscienza collettiva e sottolinea l’urgenza di trovare soluzioni concrete al conflitto in corso. Intanto, gli sviluppi sul piano americano e sulla situazione degli attivisti continuano a essere monitorati con attenzione sia a livello nazionale che internazionale.



