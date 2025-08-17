Manifesti funebri per Pippo Baudo apparsi a Napoli: “Addio al signore della televisione italiana”





Pippo Baudo, celebre conduttore televisivo italiano, è al centro di un commovente tributo spontaneo affisso per le strade del centro storico di Napoli. Manifesti funebri, recanti la sua immagine e la frase “Nell’Aldilà inizia ad esserci troppo talento”, sono comparsi nella zona dei Decumani. Il testo esprime anche un saluto sentito della città: “Addio Pippo, signore della Tv italiana”. L’iniziativa è a cura della ditta di onoranze funebri Salvatore Kaiser, già nota per omaggi simili rivolti a personalità pubbliche





Le immagini di questi manifesti, che hanno un forte impatto emotivo, sono divenute rapidamente virali. Numerosi post sui social, specialmente su pagine meridionaliste, ne condividono le foto accompagnate da messaggi di cordoglio e ammirazione. Sul gruppo “Masaniello” si legge poeticamente:

“Addio a Pippo Baudo. Non se ne va solo un uomo, ma un pezzo di storia. Aveva 89 anni, ma il suo nome era già diventato immortale… Un gigante non muore: si trasforma in leggenda”

Il legame tra Pippo Baudo e Napoli è antico e significativo. Nel corso della sua carriera, il conduttore ha guidato il Festival di Napoli per tre edizioni (1963, 1965 e 1966) e vi ha preso parte anche nel 1962 con il Gran Festival di Piedigrotta. Nel 1965 ha presentato il programma “Serenata a Napoli” .

Questo omaggio pubblico in una città così cara al presentatore riflette la riconoscenza collettiva nei confronti di una figura che ha segnato profondamente la storia della televisione italiana.



