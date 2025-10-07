Manziana, chiesto il rinvio a giudizio per la coppia proprietaria dei Rottweiler che uccisero un runner





La procura di Civitavecchia ha richiesto il rinvio a giudizio per Patrizio Pintus e Giovanna Minelli, proprietari dei tre Rottweiler che l’11 febbraio 2024 hanno attaccato e ucciso Paolo Pasqualini, un uomo di 39 anni. L’incidente è avvenuto mentre Pasqualini stava correndo nel bosco di Manziana. I cani, fuggiti dal giardino della loro abitazione attraverso un buco nella recinzione, hanno assalito l’uomo, che non ha avuto scampo a causa della violenza dell’attacco. La coppia è accusata di omicidio colposo per non aver custodito i cani in modo adeguato.





L’udienza preliminare del processo è fissata per il 12 novembre presso il tribunale di Civitavecchia. Secondo le indagini, i proprietari non avrebbero garantito un’adeguata sicurezza per i cani, e la recinzione della loro abitazione era inadeguata, con un’apertura di trenta centimetri che ha permesso agli animali di scappare. Pasqualini, colpito dai tre Rottweiler mentre correva nel bosco, è stato raggiunto e attaccato. L’autopsia ha rivelato che l’uomo è morto a causa di “lesioni delle vie aeree principali conseguenti a morso canino”. Quando i carabinieri sono giunti sul posto, hanno trovato i tre cani ancora presenti, mentre Pasqualini era già deceduto al momento dell’arrivo dei soccorsi.

Le indagini hanno messo in luce che i tre cani erano già fuggiti in precedenza, suggerendo una mancanza di controllo da parte dei proprietari. La recinzione, considerata inadeguata, ha consentito ai Rottweiler di uscire facilmente. Da quel tragico giorno, i cani sono stati affidati a un canile sanitario, dove si trovano attualmente. I proprietari hanno sostenuto che i loro animali non sono aggressivi e sono abituati a stare con le persone e in famiglia. Tuttavia, questa versione è stata messa in discussione, soprattutto alla luce della gravità dell’incidente.

L’episodio ha suscitato un ampio dibattito sulla responsabilità dei proprietari di animali domestici e sulla necessità di garantire la sicurezza sia degli animali che delle persone. La richiesta di rinvio a giudizio per Pintus e Minelli evidenzia le conseguenze legali che possono derivare dalla negligenza nella custodia di animali potenzialmente pericolosi. La questione della sicurezza dei cani, in particolare delle razze considerate più aggressive, è un tema di crescente rilevanza nella società contemporanea.

Il caso di Paolo Pasqualini ha riportato l’attenzione sull’importanza di misure di sicurezza adeguate per la custodia degli animali domestici. La responsabilità dei proprietari non si limita solo alla cura fisica degli animali, ma si estende anche alla prevenzione di incidenti che possano mettere in pericolo la vita di altre persone. L’udienza preliminare rappresenterà un momento cruciale per chiarire le responsabilità di Pintus e Minelli e per valutare le prove presentate dall’accusa.

Inoltre, la vicenda ha sollevato interrogativi sulla legislazione riguardante la custodia di animali domestici e sulle misure di sicurezza necessarie per evitare attacchi simili in futuro. È fondamentale che i proprietari comprendano l’importanza di garantire un ambiente sicuro per i propri animali e per le persone che li circondano. Le autorità competenti sono chiamate a riflettere su eventuali modifiche legislative che possano contribuire a prevenire incidenti di questo tipo.

Nel complesso, il caso di Paolo Pasqualini rappresenta una tragedia che ha colpito non solo la sua famiglia e i suoi amici, ma anche l’intera comunità. La richiesta di rinvio a giudizio per i proprietari dei cani potrebbe rappresentare un passo importante verso la giustizia per l’uomo e un monito per tutti i proprietari di animali domestici riguardo alle loro responsabilità. La società deve imparare da questi eventi drammatici per garantire che simili tragedie non si ripetano in futuro.



