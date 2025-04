Mara Venier e la domanda a sorpresa a Claudia Koll: “Hai o no un fidanzato?”, la risposta la lascia senza parole

L’attrice Claudia Koll è tornata in televisione come ospite nella puntata speciale di Pasqua di Domenica In, condotta da Mara Venier. Koll, madre di due figli adottivi di 31 e 8 anni, ha parlato della sua vita dedicata alla fede, un impegno che ha assunto con serietà dalla fine degli anni Novanta. Come presidente di un’associazione benefica, Koll si occupa di sostenere i più bisognosi, mantenendo attivi i contatti con l’Africa.





Durante l’intervista, Mara Venier ha voluto approfondire il tema della fede, chiedendo a Koll come questa avesse influenzato la sua vita. L’attrice ha condiviso la sua esperienza, parlando dell’amore per Dio e di come questo l’abbia trasformata. Tuttavia, Venier ha mostrato curiosità anche per la vita sentimentale di Koll, ponendo una domanda diretta: “Sei fidanzata?”. La conduttrice ha aggiunto: “Eh, lo chiedo perché lo voglio capire, lo voglio sapere!”

Koll, apparentemente preparata per tale domanda, ha risposto: “Io ti darò una risposta interessante”. Ha quindi iniziato a parlare del Cantico dei Cantici, un’opera che ha descritto come una narrazione d’amore meravigliosa e profonda. “L’opera di Dio è lenta e profonda e piano piano trasforma tutto quello che si era ammaccato, arrugginito,” ha spiegato Koll. Ha continuato dicendo che, leggendo il Cantico dei Cantici, ha vissuto un’esperienza particolare, percependo l’amore così come immaginato da Dio tra l’uomo e la donna. “Ecco quando io ho letto ho fatto un’esperienza molto particolare, ho percepito l’amore così come l’ha immaginato Dio,” ha detto, descrivendo un amore libero e intenso.

Nonostante il discorso affascinante di Koll, Mara Venier ha interrotto l’ospite, desiderosa di avere una risposta chiara. “Ma quindi te ce l’hai o no?” ha insistito Venier. Koll ha cercato di chiarire: “No. Eh ma fammi finire!” Ha spiegato che il suo cuore è capace di amare, ma ha anche sottolineato che non ha chiusure verso l’amore umano. “Io non avrei avuto nessun problema nell’interpretare questo amore,” ha aggiunto.

Dopo aver ascoltato le parole di Koll, Venier ha commentato: “Secondo me stai bene come stai, non hai bisogno di nessuno, credi a me.” Questo scambio ha messo in evidenza non solo la sincerità di Koll, ma anche la capacità di Venier di gestire la conversazione in modo da mantenere un’atmosfera leggera e affettuosa.

La discussione ha toccato anche il tema dell’amore in generale e come questo possa manifestarsi in diverse forme. Koll ha parlato della sua dedizione alla fede e di come questa l’abbia aiutata a trovare un senso di libertà e giovinezza. Ha descritto l’amore come qualcosa di in continua evoluzione, soggetto a cambiamenti e trasformazioni.