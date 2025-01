Marco Baldini: «Ho litigato con Fiorello, non mi vuole più parlare. Ho solo 29 euro sul conto. Ludopatia? Una bugia che ho detto»

Marco Baldini, storico compagno di Fiorello, racconta la sua difficile risalita dopo la caduta, parlando di ludopatia, amicizie e una nuova vita lontano dalle luci della ribalta.





Marco Baldini, voce storica della radio italiana e compagno di avventure di Fiorello, ha vissuto una vita turbolenta, segnata da successi incredibili, cadute dolorose e una lunga ricerca di redenzione. Conosciuto da tutti come il partner di Fiorello in Viva Radio 2 dal 2001 al 2008, Marco ha visto la sua carriera salire alle stelle prima di subire un pesante declino, legato a problemi personali che lo hanno travolto e messo alla prova.

Nel corso degli anni, si è parlato tanto della presunta ludopatia di Baldini, un argomento che lo stesso Marco ha deciso di affrontare e chiarire. In un’intervista al Corriere della Sera del 2022, ha confessato che quella della ludopatia era solo una copertura, una “scappatoia” inventata insieme al suo avvocato per giustificare le sue difficoltà e i guai in cui si era cacciato. “Non è mai colpa degli altri, è sempre colpa tua”, ha dichiarato Marco, svelando che la storia del gioco d’azzardo compulsivo era una strategia per nascondere qualcosa di più grave: un coinvolgimento in un giro di malavita che gli costò due miliardi di lire in una truffa.

La sua situazione economica, dice Marco, è cambiata drasticamente nel corso degli anni. “Nel periodo d’oro arrivavo a guadagnare quasi un milione di euro l’anno”, racconta. “Oggi? Sul mio conto ci sono 29 euro”. La caduta economica ha segnato un momento cruciale nella sua vita, costringendolo a ripartire da zero. La difficoltà di gestire una famiglia, con problemi finanziari e psicologici, ha reso ancora più dura la sua rinascita.

Marco non ha mai dimenticato i suoi inizi, legati a Claudio Cecchetto e alla storica Radio Deejay. “Cecchetto è stato come un padre per me”, afferma con riconoscenza. Fu lui a portarlo a Deejay nel 1990, ma Baldini aveva iniziato a fare radio già nel 1978. “In quegli anni sbagliavo tutto, ma dal 1990 ho imparato molto”, dice. Parlando di Linus, suo grande amico, Baldini rivela: “Linus mi ha dato 100 milioni senza mai chiederli indietro. Mi ha aiutato più di quanto possa immaginare. Un amico vero.”

Il legame con Fiorello è stato un altro capitolo importante nella vita di Marco Baldini. “Con Viva Radio 2 eravamo una macchina da guerra”, ricorda. “Ma poi, negli ultimi mesi, ci siamo un po’ persi. La reunion è impossibile. Io stavo attraversando un periodo difficile, vivevo in condizioni molto precarie, e lui mi ha aspettato a lungo. Quando ha visto che non c’era più nulla da salvare, ha deciso di dire basta.” Quella rottura, seguita da incomprensioni e parole dure, segna la fine di un’epoca. Marco ha raccontato anche di un episodio doloroso, in cui, a causa di un momento di rabbia, ha offeso Fiorello durante una conversazione telefonica intercettata. “Avevo perso il controllo”, ammette Baldini.

Oggi Marco Baldini vive una vita più tranquilla, lontano dai riflettori, cercando di mettere insieme i pezzi della sua esistenza. “Sbarco il lunario, faccio quello che so fare. Una volta alla settimana sono a Lazio Tv con Morena Rosini, conduciamo Vizi capitale”, racconta. Lavora anche a Radio Roma Sound, dove si diverte a fare ciò che sa fare meglio: divertire il pubblico con le sue “minchiate”. Sebbene il denaro sia una questione ancora delicata, Marco continua a lavorare, pur rimanendo consapevole delle difficoltà economiche. “Mi basta per vivere con la mia famiglia”, dice, sorridendo.

A differenza del passato, quando Marco viveva nell’opulenza, ora è il suo amore per la famiglia a dare significato alla sua vita. “Non penso né al passato né al futuro, penso al presente. Penso a crescere bene mio figlio Leonardo”, afferma. La sua compagna, che è al suo fianco in questo difficile percorso, è per lui una vera ancora di salvezza. “Le ristrettezze economiche ci sono, ma lei mi dà forza”, confessa. Per quanto riguarda la possibilità di partecipare a un reality, Baldini risponde con ironia: “Sono troppo vecchio per fare il Grande Fratello. E all’Isola dei Famosi con la sfiga che ho, mi schianto sul primo scoglio!”

Marco Baldini è un uomo che ha vissuto luci e ombre, ma la sua storia non è finita. Oggi vive cercando di risalire, tra piccoli lavori e una vita più semplice, ma comunque circondato dall’affetto della sua famiglia. Non è facile ricominciare, ma Marco ha imparato a vivere con ciò che ha e a godersi ogni giorno, senza pensare troppo al passato o al futuro. La sua storia ci insegna che, a volte, le difficoltà possono diventare un’opportunità per riscoprire cosa conta davvero nella vita.