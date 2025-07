Marco Mengoni incontra la piccola Aurora, fan di 5 anni: “Dopo mesi di chemio era il suo desiderio”

Durante il concerto tenutosi a Bari, il cantante Marco Mengoni ha dedicato un momento toccante a una sua giovane fan, Aurora, che sta affrontando una difficile battaglia contro la leucemia. La bambina era presente all’evento insieme alla madre, Vanessa Inchingalo, che ha raccontato sui social la loro storia e il significato particolare di quell’incontro.





Aurora, che ha solo 5 anni, ha iniziato il suo percorso di cure quando ne aveva appena due, dopo la diagnosi della malattia. La madre ha condiviso un post sui social per ringraziare l’artista e raccontare quanto la musica di Mengoni abbia rappresentato un conforto nei momenti più difficili. “Buonasera, mi chiamo Vanessa Inchingalo e sono la mamma di una bimba guerriera, Aurora. A soli due anni le è stata diagnosticata la leucemia. Oggi ha 5 anni e ha affrontato cure, chemio e ricoveri con una forza che mi commuove ogni giorno”, ha scritto la donna nel suo messaggio.

Nel post, Vanessa ha ricordato come la voce di Mengoni abbia accompagnato la famiglia durante i giorni più duri trascorsi in ospedale: “Nel 2023, mentre Marco era a Sanremo, noi eravamo in ospedale per la chemioterapia. La sua voce arrivava fin lì, e nei momenti più duri era un conforto. Aurora ha imparato ad amarlo proprio lì, tra quei muri freddi”. Da quel momento, la bambina ha sviluppato un legame speciale con la musica del cantante, tanto da chiedere di assistere a uno dei suoi concerti come regalo per celebrare il termine delle cure più intense.

La madre ha raccontato che Aurora aveva già avuto modo di partecipare a due eventi precedenti di Mengoni, ma sempre in condizioni particolari: “L’abbiamo portata a due eventi, ma sempre lontano dalla folla, perché assumeva ancora la chemio in compresse”. Quest’anno, finalmente, Aurora ha potuto vivere l’esperienza di un concerto in maniera completa, partecipando all’evento a Bologna. “Aurora era felicissima, ha cantato con lui, aveva gli occhi lucidi. Quando Marco è sceso tra il pubblico per abbracciare i fan, lei è scoppiata a piangere: voleva tanto quel suo abbraccio. Io mi sono sentita impotente”, ha spiegato Vanessa.

La madre della bambina aveva espresso il desiderio che il cantante potesse notare la loro presenza al concerto di Bari, previsto per il 20 luglio. E così è stato: Mengoni non solo ha incontrato Aurora e la sua famiglia dietro le quinte, ma ha anche dedicato un momento speciale alla bambina durante lo spettacolo. Aurora è stata inquadrata dalle telecamere e il cantante le ha rivolto parole di incoraggiamento e affetto: “Sei una guerriera”.

Il gesto di Mengoni ha emozionato profondamente la famiglia e il pubblico presente al concerto. Per Aurora, quell’incontro rappresenta molto più di un semplice momento; è un simbolo di speranza e forza nella sua battaglia contro la malattia. La madre ha concluso il suo messaggio sui social con parole di gratitudine verso l’artista e il suo staff per l’attenzione dimostrata nei confronti della loro storia.

La musica si conferma ancora una volta uno strumento potente capace di offrire conforto e sostegno nei momenti difficili. Grazie al gesto di Marco Mengoni, Aurora ha avuto l’opportunità di vivere un momento unico che resterà per sempre nei suoi ricordi e in quelli della sua famiglia

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Vanessa•Inchingalo (@vanessainchingalo)