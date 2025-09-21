Maria Grazia Cucinotta racconta la malattia della sorella: “Tumore cerebrale, un incubo superato”





Tre anni fa, Maria Grazia Cucinotta ha affrontato una delle sfide più difficili della sua vita: la diagnosi di tumore al cervello della sorella Lillina. Da quel momento, la salute di Lillina è diventata una preoccupazione costante per l’attrice, che ha deciso di rimanere al suo fianco in ogni fase della malattia. Durante un’intervista a Verissimo, condotta da Silvia Toffanin, Cucinotta ha condiviso i momenti drammatici e le speranze che hanno caratterizzato questo difficile periodo.





Nel racconto di Maria Grazia, la situazione è stata descritta come un vero e proprio incubo. “In questo periodo, mia sorella è stata una delle mie preoccupazioni più grandi. Tre anni fa ha scoperto di avere un tumore in testa e da quel momento è iniziato un incubo,” ha dichiarato l’attrice, visibilmente emozionata. Tuttavia, la storia ha preso una piega positiva: “Ce l’ha fatta ed è diventata nonna da poco. La nostra è stata una scommessa. Quando la davano per spacciata non ci siamo mai arresi,” ha aggiunto, esprimendo la gioia per il recupero della sorella.

Il 23 agosto 2023, Lillina è stata sottoposta a un intervento chirurgico presso il Policlinico di Messina, eseguito dal professor Filippo Flavio Angileri, neurochirurgo e ricercatore che ha seguito attentamente il suo caso. Questo intervento complesso ha segnato l’inizio di una nuova vita per Lillina, restituendole la possibilità di guardare al futuro con speranza.

La diagnosi di tumore cerebrale è arrivata in un momento critico per Lillina, che aveva già avuto problemi di salute. Era stata Maria Grazia a rivelare la notizia via Instagram, raccontando come la sorella avesse iniziato a manifestare sintomi preoccupanti, tra cui svenimenti e un problema al cuore. Dopo essersi recata al pronto soccorso nel 2023 per ulteriori accertamenti, le era stato diagnosticato un tumore cerebrale che necessitava di un intervento urgente.

Il lungo percorso di riabilitazione che ha seguito l’operazione è stato caratterizzato dalla presenza costante di Maria Grazia, che ha continuato a sostenere la sorella con dedizione e amore. La Cucinotta ha descritto il suo ruolo di supporto, affermando che è stata una vera e propria battaglia, ma che la determinazione di entrambe ha portato a risultati inaspettati.

Oggi, a distanza di tre anni dalla diagnosi, Lillina ha superato la fase più critica della malattia e sta meglio. La sua storia è diventata simbolo di speranza per molte persone che affrontano situazioni simili. La resilienza mostrata dalla sorella di Maria Grazia ha dimostrato che, anche nei momenti più bui, è possibile trovare la forza per combattere e superare le avversità.

L’attrice ha voluto sottolineare l’importanza del sostegno familiare in questi momenti difficili. “La nostra è stata una scommessa,” ha ripetuto, evidenziando come la determinazione e l’amore possano fare la differenza. La gioia per il recupero di Lillina è stata amplificata dal fatto che ora è diventata nonna, un traguardo che ha reso la famiglia ancora più unita.



