Mariavittoria rivela le sue difficoltà alimentari al Grande Fratello, suscitando la reazione di Shaila, che critica la concorrente, scatenando indignazione tra il pubblico

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello, Mariavittoria ha deciso di condividere con i suoi compagni di avventura le difficoltà che ha affrontato in passato, in particolare riguardo al suo rapporto con il cibo. Questa problematica, che l’ha segnata profondamente, è stata notata anche dalla concorrente Helena Prestes. Mavi ha rivelato che i suoi disturbi alimentari sono iniziati durante gli anni del liceo, un periodo in cui si sentiva costretta a eccellere in tutto. “Ero una ragazza giovane, mi confrontavo con gli altri e lì è nata la mia sensazione di non essere abbastanza. Avevo sempre l’obbligo di eccellere a scuola, di essere la prima in tutto, e questo mi ha portato a sviluppare una sorta di mania del controllo”, ha spiegato Mariavittoria.





Durante il racconto, Mavi ha descritto come la sua vita fosse influenzata dalla “fame nervosa”, un comportamento che la portava a mangiare senza sosta per poi sentirsi costretta a vomitare. “Il cibo era per me un modo per colmare i vuoti, mi sentivo piena, quasi dipendente da quella sensazione di sazietà”, ha aggiunto, sottolineando il complesso e doloroso rapporto che ha sviluppato con il cibo nel corso degli anni. La sua confessione ha suscitato preoccupazioni tra le persone a lei vicine, che hanno notato i cambiamenti nel suo aspetto fisico.

Tuttavia, la situazione ha preso una piega inaspettata quando Shaila ha deciso di esprimere forti critiche nei confronti di Mariavittoria. Durante una discussione, Shaila ha commentato le difficoltà personali di Mavi, affermando che dovrebbe farsi curare per i suoi disturbi alimentari e le crisi isteriche. Le parole di Shaila hanno scatenato una reazione immediata e indignata da parte del pubblico, che ha percepito le sue affermazioni come una mancanza di rispetto, soprattutto considerando che erano arrivate poche ore dopo la confessione di Mariavittoria.

In diretta, Shaila ha parlato della lotta di Mavi con il cibo durante la sua adolescenza, ma le sue dichiarazioni sono state interpretate come insensibili e poco empatiche. Molti fan di Mariavittoria hanno espresso il loro sostegno nei suoi confronti, evidenziando la forza e la determinazione con cui ha parlato apertamente delle sue difficoltà. “Questa cosa è stata detta poche ore dopo aver saputo del disturbo alimentare per questo preciso motivo. In base a cosa vogliamo credere che se avessero saputo del bipolarismo non avrebbero fatto anche peggio? Perché ad oggi questo è”, ha commentato un utente su X.

Inoltre, un altro utente ha chiesto: “Perché dite bipolare? Da dove nasce questo rumor? Non scherziamo su queste cose, è un medico deve esercitare”. Altri commenti hanno messo in dubbio il comportamento di Shaila, con affermazioni come: “E lei che va dietro a quel maniaco del controllo e violento non lo dice?”. Molti utenti hanno mostrato solidarietà verso Mariavittoria, affermando che non augurano a nessuno di affrontare simili disturbi.