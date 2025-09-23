Mario Adinolfi rivela: “Ora peso 175 chili, voglio dimagrire ancora 48 per sostenere mia figlia che lotta contro l’anoressia”





Il giornalista Mario Adinolfi, noto anche per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi, sta portando avanti un percorso di dimagrimento che ha deciso di intraprendere non solo per migliorare la propria salute, ma anche per dare un esempio positivo alla figlia, Clara. Quest’ultima sta affrontando una difficile battaglia contro l’anoressia nervosa, e il padre ha dichiarato di volerle dimostrare che con determinazione è possibile raggiungere la felicità.





Attualmente, Mario Adinolfi pesa 175 chili, ma il suo cammino verso il dimagrimento è iniziato prima di partecipare al noto reality. Come raccontato in precedenza su Fanpage.it, prima di partire pesava ben 227.9 chili. Durante la sua permanenza sull’isola, ha perso 34 chili, ma una volta tornato a Roma, ha cominciato ad avvertire dolori intensi che lo hanno costretto a sottoporsi a cure ospedaliere. Tornato a casa e riprendendo le abitudini alimentari precedenti, ha recuperato rapidamente dieci chili. Questo lo ha spinto a rivolgersi a un’équipe medica per un supporto più strutturato.

Grazie al trattamento con Tirzepatide, un farmaco somministrato tramite iniezioni settimanali, Mario Adinolfi è riuscito a perdere nuovamente quei dieci chili recuperati dopo l’isola, oltre ad altri 18 chili in appena 75 giorni. “Grazie all’intervento dell’équipe medica che mi ha messo sotto Tirzepatide ho riperso quella decina e pure altri 18 chili dal 9 luglio e dunque 28 chili in 75 giorni”, ha spiegato il giornalista.

Il percorso di dimagrimento, tuttavia, non è ancora concluso. Mario Adinolfi si è posto un obiettivo ambizioso: perdere altri 48 chili entro Natale. Per raggiungere questo traguardo, ha sottolineato l’importanza di seguire un approccio multidisciplinare, che include il supporto medico, una dieta personalizzata e attività fisica regolare. “Ora l’obiettivo è perderne altri 48 prima di Natale, sempre sotto controllo medico, sempre con l’iniezione settimanale in pancia di Tirzepatide, accompagnata da dieta personalizzata e chilometri a piedi”, ha dichiarato.

La motivazione principale dietro questa sfida non riguarda solo la salute fisica di Mario Adinolfi, ma anche il desiderio di sostenere la figlia Clara nel suo percorso di guarigione dall’anoressia nervosa. Durante un’intervista, ha ribadito il significato profondo della sua lotta: “Faccio tutto questo in tandem, come sa chi ha seguito l’Isola, con la mia adorata figlia Clara che combatte la malattia dell’anoressia. Anche stamattina ce lo siamo detti: felicità è la lotta.”

La vicenda di Mario Adinolfi e della figlia Clara rappresenta una testimonianza di resilienza e determinazione. La loro battaglia contro condizioni di salute difficili è un esempio significativo di come il sostegno reciproco e la volontà possano fare la differenza. Il giornalista continua a sottolineare che un percorso simile deve essere affrontato con attenzione e sotto supervisione medica per evitare rischi per la salute.

Con il Natale come termine ultimo per raggiungere il suo obiettivo, Mario Adinolfi continua a lavorare instancabilmente su se stesso, cercando di bilanciare il sacrificio personale con il desiderio di ispirare chi gli sta vicino. La sua lotta non è solo fisica: è anche emotiva e simbolica, un messaggio forte per chiunque si trovi ad affrontare difficoltà simili nella propria vita.



