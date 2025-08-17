Mario Giordano fa crollare il dottorino in Commissione vaccini: Zuccavuota reagisce in modo ridicolo





Ieri, il noto giornalista di Mediaset, Mario Giordano, ha espresso la sua ferma opposizione nei confronti del ministro della Salute, Orazio Schillaci, e della decisione di annullare la nomina dei membri della commissione vaccini. Con un post pubblicato su X, Giordano ha attaccato non solo Schillaci, ma anche la leadership della destra al governo, accusandoli di inefficienza e di non avere il coraggio di affrontare le sfide legate alla salute pubblica.





Nel suo intervento, Giordano ha sottolineato che “il problema non è Schillaci. Da un ex collaboratore di Speranza non mi aspettavo di più. Il problema è chi lo tiene ancora lì”. Ha messo in discussione la capacità della destra di governo di tollerare un ministro che, a suo avviso, rappresenta “l’italietta peggiore”, definita come quella dei “voltagabbana” e “senza palle”. Secondo Giordano, questo governo era giunto al potere con l’intento di promuovere un confronto scientifico piuttosto che dogmi, ma ora si sarebbe ridotto a una mera “messa all’indice” e alla “defenestrazione di scienziati” che osano esprimere dubbi.

La sua critica si è concentrata sulla mancanza di coraggio da parte della destra nel difendere la libertà di espressione scientifica, sostenendo che “questa destra era andata al governo dicendo che la scienza doveva essere luogo di confronto e non di dogmi”. Giordano ha lamentato una caduta a livelli “bassi, anzi Bassetti”, riferendosi al noto virologo Matteo Bassetti, e ha descritto la situazione come “una tristezza” e “una vergogna”.

La reazione a queste affermazioni non si è fatta attendere. Matteo Bassetti, noto per le sue posizioni controverse, ha risposto sempre su X, dichiarando: “Altro materiale per i miei avvocati. Ringrazio molto Mario Giordano e, anzi, lo invito a continuare ad offendere, così la querela (già presentata al Tribunale di Milano) sarà ancora più ricca”. Bassetti ha quindi invitato Giordano a continuare con le sue affermazioni, sottolineando che la sua querela è già in fase di elaborazione e che attende con interesse il prossimo tweet del “miglior giornalista italiano”.

Il clima di tensione tra i due è palpabile, e molti si chiedono come si comporterebbero in un’aula di tribunale. La polemica ha suscitato un ampio dibattito sui social media, con molti utenti che supportano Giordano e altri che difendono Bassetti. La questione della gestione della salute pubblica e delle politiche vaccinali è tornata al centro del dibattito pubblico, con opinioni fortemente divise.

In questo contesto, il video editoriale di Mario Giordano, messo in rete nella giornata di ieri, ha attirato l’attenzione di molti, diventando virale e alimentando ulteriormente le discussioni. Questo editoriale ha messo in evidenza le sue critiche alla gestione della pandemia e alla posizione del governo riguardo ai vaccini, contribuendo a un clima di crescente conflitto tra le varie fazioni politiche e scientifiche.

