Martina Colombari parla dopo le parole del figlio Achille Costacurta: “Non so mai come comportarmi”





Martina Colombari ha deciso di parlare dopo le recenti dichiarazioni del figlio Achille Costacurta, che ha condiviso le sue esperienze più dolorose durante un episodio del podcast “One More Time”. Il giovane ha raccontato di un periodo difficile della sua adolescenza, caratterizzato da un arresto per spaccio e da tentativi di suicidio mentre si trovava in un centro penitenziario minorile.





In un video su Instagram, l’ex Miss Italia ha espresso le sue emozioni riguardo al weekend appena trascorso, definendolo “bello carico di emozione”. Questo non solo per la competizione in corso nel programma “Ballando con le Stelle”, ma anche per le toccanti rivelazioni fatte da Achille. La Colombari ha dichiarato: “Con calma ne parliamo, non devo aggiungere altro, però mi piacerebbe confrontarmi. Prima lo faccio con lui”. Ha anche sottolineato la sua incertezza su come affrontare la fragilità del figlio, affermando: “Non so mai come pormi di fronte a questa sua fragilità”.

Achille Costacurta ha condiviso la sua storia in modo diretto e sincero, affrontando temi complessi come la diagnosi tardiva di ADHD e le sue esperienze con la legge. Ha raccontato del suo arresto a 16 anni per spaccio di droga e del tentativo di suicidio avvenuto nel centro in cui era detenuto. Durante il suo racconto, ha rivelato come il rapporto con i suoi genitori sia stato profondamente compromesso in quegli anni. “Ho visto piangere tante volte mia mamma davanti a me. Mio padre, l’unica volta che gli ho visto scendere una lacrima, è quando mi hanno portato via”, ha detto Achille, esprimendo il suo dolore e la sua solitudine.

Il giovane ha descritto i suoi sentimenti di disperazione, affermando: “Io tutti i giorni chiedevo di fare eutanasia perché non avevo più emozioni, volevo morire”. Tuttavia, negli ultimi tempi, Achille ha lavorato per ricostruire il suo legame con i genitori, in particolare con la madre, che ha recentemente accompagnato a “Ballando con le Stelle”. Ha rivelato che ora si sente più vicino a lei e ha iniziato a confidarsi di nuovo.

La decisione di Achille di aprirsi riguardo alle sue esperienze ha avuto un impatto significativo, non solo su di lui ma anche sulla sua famiglia. Martina Colombari ha mostrato il suo sostegno e la sua volontà di affrontare insieme al figlio le difficoltà che ha vissuto. La sua reazione è stata quella di voler approfondire il dialogo e cercare di capire come meglio supportare Achille in questo percorso di recupero.

La situazione di Achille Costacurta ha sollevato questioni importanti riguardo alla salute mentale degli adolescenti e alla necessità di un dialogo aperto tra genitori e figli. La storia della famiglia Costacurta-Colombari mette in luce quanto sia fondamentale affrontare con sensibilità e comprensione le fragilità emotive, specialmente in un periodo della vita così delicato come l’adolescenza.

Il racconto di Achille e la risposta di Martina rappresentano un esempio di come sia possibile superare le difficoltà attraverso la comunicazione e il sostegno reciproco. La Colombari ha dimostrato di essere una madre attenta e disponibile, pronta a confrontarsi con le sfide che il figlio ha affrontato.



