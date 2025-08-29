Martina Nasoni in terapia intensiva dopo l’operazione: condizioni stabili, è sotto controllo





Martina Nasoni si trova in terapia intensiva dopo un’operazione bella tosta, pare proprio legata a quella cardiomiopatia ipertrofica che si porta dietro da anni. La notizia la lancia DiPiù, che aggiorna su come sta la famosa “ragazza con il cuore di latta” (sì, proprio lei che ha ispirato Irama – mica pizza e fichi).





Pare che l’intervento sia stato al cuore, anche se Martina su Instagram è rimasta sul vago – niente dettagli, solo tanta gratitudine. Al momento, dicono che sia stabile. Per fortuna.

E la gente? I follower stanno col fiato sospeso, aspettano solo che sia lei, in persona, a dire come sta davvero. Nel frattempo, il settimanale scrive: “Martina è in terapia intensiva, stabile, intubata come da prassi, sotto occhio medico costante.” I messaggi di affetto sono una valanga.

Ah, c’è pure Guendalina Canessa (sai, conosciuta durante il reality su Canale 5) che tiene aggiornati tutti sulle condizioni di Martina. Pure Barbara d’Urso ci ha messo il suo: auguroni e un abbraccio virtuale, in attesa di vederla di nuovo in TV.

E poi quella storia del “grande dono”: a metà agosto Martina aveva scritto un post che puzzava tanto di trapianto di cuore. “Amo il cuore che mi ha portata fin qui,” aveva scritto, lasciando intuire che era pronta per una nuova fase della vita, con gratitudine per il dono ricevuto. Insomma, a quanto pare l’intervento c’è stato e presto sarà proprio Martina a raccontare tutto, dal vivo. Speriamo solo che lo faccia col suo solito sorriso.



