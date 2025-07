Maschera intima, Belén replica alle polemiche: “L’ho fatta perché mi andava”

La conduttrice e imprenditrice Belén Rodriguez è tornata al centro dell’attenzione mediatica con il lancio di un nuovo prodotto del suo marchio di bellezza, Soy Rebeya. Si tratta di “Mia Libre”, una maschera dedicata alla cura delle zone intime femminili. Nonostante le spiegazioni dettagliate fornite dalla stessa Rodriguez sui social, il prodotto ha generato un acceso dibattito e numerose critiche, portando la star a intervenire direttamente per difendere la sua iniziativa.





Negli ultimi giorni, Belén Rodriguez ha scelto di affrontare le polemiche attraverso un video pubblicato su TikTok, in cui ha ribadito lo scopo del prodotto e ha invitato le donne a provarlo. Con tono deciso ma sereno, ha spiegato che “Mia Libre” è pensata per offrire sollievo e cura dopo situazioni come epilazione, depilazione, rapporti intimi o leggere irritazioni.

“L’ho creata per me. Per tutte noi. E ora voglio sapere da voi: chi ha già provato Mia Libre?” ha scritto nella didascalia del video. La conduttrice ha voluto sottolineare che il prodotto è stato ideato per donne che si sentono libere di prendersi cura di sé stesse senza condizionamenti esterni.



La maschera intima ha scatenato reazioni contrastanti sui social media. Da un lato, alcune persone hanno accolto l’iniziativa con entusiasmo, sottolineando i benefici del prodotto; dall’altro, non sono mancate critiche e commenti negativi, considerandolo un argomento “scandaloso”. Rodriguez, però, non si è lasciata scoraggiare e ha risposto con fermezza alle accuse. Nel video, ha dichiarato: “Uno diceva: ‘Ma hai capito quello che ha fatto Belén? Mamma mia, che schifo’. Un’altra invece arriva e dice: ‘Ma io me la sono già comprata’. Care Rebeya, sapete cos’è questa? È una maschera per le nostre zone intime. Serve dopo l’epilazione, dopo la depilazione, dopo un rapporto intimo, dopo qualche lieve irritazione. Mi andava, da donna libera quale sono, che per me cosa vuol dire essere libera? Essere se stesse.”

La conduttrice ha anche invitato le sue follower a condividere le loro esperienze con il prodotto e a raccontare cosa le fa sentire libere. Ha espresso soddisfazione per i commenti positivi ricevuti da alcune clienti che hanno già provato “Mia Libre”: “Ho letto dei commenti meravigliosi: ‘La pelle diventa stupenda, liscia’. Fatemi sapere cosa fa sentire libere voi.”

Il marchio Soy Rebeya, fondato da Belén Rodriguez, si propone di rivoluzionare il settore della bellezza con prodotti innovativi e inclusivi. “Mia Libre” rappresenta un passo significativo in questa direzione, sfidando tabù e pregiudizi legati alla salute intima femminile. Tuttavia, l’accoglienza del pubblico dimostra quanto sia ancora difficile parlare apertamente di questi temi.

Nonostante le critiche, Rodriguez si è mostrata determinata a portare avanti il suo progetto senza lasciarsi influenzare dagli attacchi degli haters. La sua risposta alle polemiche riflette una visione chiara e decisa: promuovere la libertà di scelta e l’autenticità delle donne.

Il dibattito generato da “Mia Libre” evidenzia un problema culturale più ampio: la difficoltà di affrontare argomenti legati alla salute femminile senza pregiudizi o imbarazzo. In questo contesto, l’iniziativa di Belén Rodriguez potrebbe contribuire a sensibilizzare l’opinione pubblica e a normalizzare il discorso su temi spesso considerati tabù.

Con il suo messaggio di empowerment femminile, Rodriguez invita le donne a essere se stesse e a prendersi cura del proprio benessere senza timori o condizionamenti. La maschera intima “Mia Libre”, al di là delle polemiche, rappresenta un simbolo di questa filosofia: celebrare la libertà e l’autenticità in tutte le sue forme.