Massimo e Paolo Ciavarro danno l’ultimo saluto a Eleonora Giorgi: “Splendida fino alla fine”

A pochi istanti dall’inizio dei funerali di Eleonora Giorgi, Massimo Ciavarro, ex marito dell’attrice, ha condiviso i suoi ricordi ai microfoni del programma La volta buona, condotto da Caterina Balivo. La cerimonia si è svolta presso la Chiesa degli Artisti, situata in Piazza del Popolo a Roma, dove amici e familiari si sono riuniti per dare l’ultimo saluto a Giorgi, scomparsa lunedì 3 marzo dopo una lunga battaglia contro un tumore al pancreas. Con voce rotta dall’emozione, Ciavarro ha descritto la sua ex moglie come “bellissima fino all’ultimo momento”.





Anche Paolo Ciavarro, figlio di Eleonora Giorgi, ha voluto esprimere il suo affetto e il suo dolore. Parlando con i giornalisti all’esterno della chiesa, ha affermato: “Il suo pubblico c’è sempre stato, sapevamo che ci sarebbe stata tanta dimostrazione d’affetto.” Paolo ha poi sottolineato come la madre, con la sua esperienza, sia riuscita ad aiutare tante persone che affrontano situazioni simili alla sua. “Lei c’è sempre, guardo il cielo e so che è lì, mi sta guardando e veglia su mio figlio, lo proteggerà per sempre. Questa è la cosa più bella in assoluto,” ha continuato, visibilmente commosso.

Paolo Ciavarro ha anche condiviso momenti personali, rivelando che, nonostante le difficoltà, la famiglia ha sempre cercato di mantenere un clima di leggerezza. “Abbiamo scherzato sul suo funerale, il sorriso non è mai mancato. Ci sono stati momenti difficili, ma abbiamo sempre cercato di sdrammatizzare,” ha raccontato, aggiungendo che la madre ha reso più facile per lui e per suo fratello affrontare la situazione. “Se l’avesse affrontata in altro modo sarebbe stato più difficile,” ha concluso.

Massimo Ciavarro, che ha sposato Eleonora Giorgi nel 1993, ha ricordato la sua ex moglie con grande affetto. A pochi minuti dall’inizio della cerimonia, ha dichiarato: “Bellissima fino all’ultimo momento,” esprimendo la sua commozione. Accanto a lui, si trovavano anche Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, figlio di Eleonora Giorgi, nato dal precedente matrimonio con Angelo Rizzoli.

Eleonora Giorgi è deceduta all’età di 71 anni, presso la clinica Paideia di Roma, dove era ricoverata da oltre un mese. La sua lotta contro il tumore al pancreas è stata ben documentata, e Giorgi ha spesso parlato della sua malattia in televisione, affrontando il tema con un sorriso. In una delle sue ultime interviste, aveva dichiarato: “Non c’è nulla di male a dire che non riesco a fare più di dieci passi. Sto facendo la terapia del dolore, morfina e cortisone.” Ha anche aggiunto: “Mi tengono in vita non perché ci sia futuro, ma perché tutto succeda il più tardi possibile. Ogni giorno è un regalo.”

La sua scomparsa ha suscitato una grande commozione tra i fan e i colleghi, che hanno voluto rendere omaggio alla sua carriera e al suo spirito. Eleonora Giorgi è stata un’icona nel panorama cinematografico italiano, e la sua eredità continuerà a vivere nei film che ha interpretato e nei cuori di chi l’ha conosciuta.