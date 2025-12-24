Belen Rodriguez a Sanremo 2026 ogni sera: “In programma un’esibizione con un Big in gara”





Durante il podcast Pezzi Podcast, ideato da Luca Dondoni, Andrea Laffranchi e Paolo Giordano, sono stati svelati alcuni dettagli sulla partecipazione di Samurai Jay al Festival di Sanremo 2026. Il giovane rapper, originario di Mugnano, in provincia di Napoli, è stato selezionato tra i 30 artisti che parteciperanno alla prossima edizione della kermesse musicale, che si svolgerà dal 24 al 28 febbraio 2026, sotto la direzione e conduzione di Carlo Conti. Secondo quanto riportato da Dondoni, Samurai Jay non sarà solo sul palco dell’Ariston, ma sarà accompagnato da Belen Rodriguez, che sarà presente per tutte le serate del festival.





Dondoni ha spiegato che la showgirl argentina avrà un ruolo speciale, definita “ospite speciale” del Festival: “Fa parte della canzone che Samurai Jay porta in gara, una canzone abbastanza ritmata. Belen Rodriguez sarà presente sul palco per dire ‘Ehi Chico vai un po’ più lento’. Dirà solo queste parole, con le gambe accavallate, e il pezzo diventerà un po’ più lento,” ha dichiarato il giornalista nel corso del podcast. Il brano che Samurai Jay presenterà al festival si intitola “Ossessione”. Durante la sua presentazione, avvenuta una settimana fa con Carlo Conti, il rapper ha spiegato: “Una sana ossessione, il motore che ci muove a tutti noi ambiziosi. Per una donna, per la musica, per la vita. Tocca correre”.

Inoltre, Dondoni ha rivelato che nella serata dedicata alle Cover, Samurai Jay avrà come ospite Zucchero Fornaciari. Questo annuncio suggerisce che il noto artista affiancherà il rapper napoletano nella quarta serata del festival. Dondoni ha aggiunto: “La notizia sembrerebbe essere certa: può sempre cambiare tutto, ma per ora…”. Per Zucchero, si tratterebbe di un ritorno significativo sul palco dell’Ariston, considerando che l’ultima volta che si esibì al festival fu sei anni fa, nel 2020, durante la conduzione di Amadeus.

La partecipazione di Samurai Jay al Festival di Sanremo rappresenta un’importante opportunità per il giovane artista, che ha già catturato l’attenzione del pubblico con il suo stile unico e la sua musica innovativa. La presenza di Belen Rodriguez come ospite speciale aggiunge un ulteriore elemento di interesse all’evento, promettendo momenti di grande spettacolo durante le cinque serate.

Il Festival di Sanremo è da sempre un palcoscenico privilegiato per gli artisti italiani e internazionali, e la partecipazione di figure come Samurai Jay e Zucchero evidenzia la varietà e la ricchezza della musica che verrà presentata. Con il tema della “ossessione” al centro della canzone di Samurai Jay, gli ascoltatori possono aspettarsi un brano che esplora le passioni e le ambizioni che caratterizzano la vita di ogni artista.

L’attesa per il Festival cresce, e i fan di Samurai Jay e della musica in generale sono ansiosi di vedere come si svilupperà questa edizione, con le sue novità e i suoi ritorni. La kermesse rappresenta non solo un momento di competizione musicale, ma anche un’opportunità per celebrare la cultura e la creatività italiana.



