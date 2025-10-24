“Me credevo fosse ’na botta de sonno”: l’ultima battuta di Luigi Martini, il sorriso che Roma non dimenticherà





L’attore e creator romano Luigi Nicolas Martini, conosciuto da tutti come Gigi, è venuto a mancare all’età di 31 anni, sconfitto da un astrocitoma anaplastico. La sua scomparsa ha colpito profondamente la comunità artistica e i fan, poiché Gigi era un personaggio amato e rispettato, capace di portare un sorriso anche nei momenti più difficili. Con una battuta che rimarrà nella memoria di tutti, aveva scherzato sulla sua malattia dicendo: “Me credevo fosse ’na botta de sonno, invece era un tumore al cervello”, un esempio della sua straordinaria capacità di affrontare il dolore con ironia.





Nato e cresciuto a Roma, Martini si era distinto non solo come attore, ma anche come cuoco e creator, dimostrando una versatilità e una passione che lo avevano reso unico nel suo genere. La notizia della sua morte ha risonato sui social media, dove aveva iniziato la sua carriera e dove molti amici e collaboratori hanno voluto ricordarlo. Il gruppo The CereBros, con cui aveva condiviso esperienze e progetti, ha espresso il proprio cordoglio in un commovente messaggio: “Oggi un pezzo di noi va via per sempre. Con lui una parte della nostra storia e della nostra identità”.

Gigi era descritto come un “gigante buono”, una persona di grande umanità e talento. I suoi amici hanno sottolineato quanto fosse “puro talento” e quanto la sua presenza avesse arricchito le loro vite. “Chi l’ha avuto accanto, anche per poco, sa che ragazzo era Gigi e che non meritava tutto questo”, hanno aggiunto, evidenziando il dolore per la sua perdita ma anche la gratitudine per averlo conosciuto.

La vita di Martini era caratterizzata da una continua ricerca di creatività. Dopo aver lavorato come cuoco, aveva intrapreso la carriera di attore, riuscendo a reinventarsi con determinazione e passione. Nonostante le sfide poste dalla malattia, Gigi continuava a condividere la sua esperienza sui social, affrontando il suo percorso con coraggio e un sorriso contagioso. I suoi profili su TikTok e Instagram erano pieni di video in cui raccontava la sua vita e le sue battaglie, sempre con un tocco di umorismo.

In aggiunta alla sua carriera nel mondo dello spettacolo, Martini aveva anche pubblicato un libro di ricette intitolato “A me gnocchi please”, una raccolta di piatti romani presentati in rima, che rifletteva la sua personalità ironica e affettuosa. Questo progetto evidenziava non solo la sua passione per la cucina, ma anche la sua capacità di mescolare creatività e tradizione.

Per coloro che desiderano dare l’ultimo saluto a Luigi Martini, è stata organizzata una camera ardente presso l’ospedale San Camillo venerdì 24 ottobre 2025, dalle 11:00 alle 13:00. Il funerale si svolgerà alle 15:00 nella Parrocchia di San Gaetano Thiene – Teatini, situata in via Flaminia 1528 a Morlupo.

Solo pochi mesi fa, Gigi aveva condiviso un pensiero profondo sui social: “A Natale che te voi spiegà, n’abbraccio de core ar monno intero, pe chi spera, pe chi continuerà a sperà”. Queste parole rispecchiano il suo spirito ottimista e la sua volontà di rimanere positivo nonostante le avversità.

La comunità di Roma e tutti coloro che lo hanno conosciuto, anche solo virtualmente, piangono la perdita di un talento straordinario. Valerio, un amico, lo ricorda con affetto: “L’ho conosciuto perché era ricoverato con mio papà, deceduto ad agosto. Ricordo Gigi come una persona meravigliosa e solare. La poesia sulla Luna che ci recitasti il giorno in cui portammo mio padre a casa, la porterò sempre nel cuore”.

La scomparsa di Luigi Martini rappresenta una grande perdita non solo per il mondo del cinema e dello spettacolo, ma anche per tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo. La sua eredità vivrà attraverso i suoi video, le sue ricette e, soprattutto, nei cuori di chi ha avuto la fortuna di incrociare il suo cammino.



