Melania Trump ha scritto una lettera a Vladimir Putin, consegnata da Donald Trump durante un incontro in Alaska, affrontando il tema dei bambini ucraini deportati.





Nel corso di un incontro tenutosi a Anchorage, in Alaska, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha consegnato personalmente una lettera scritta dalla moglie, Melania Trump, al presidente russo Vladimir Putin. L’incontro, avvenuto a Ferragosto, aveva come tema principale la guerra in Ucraina, ma la missiva della First Lady ha posto l’attenzione su una questione particolarmente sensibile: il destino dei bambini ucraini trasferiti in Russia durante il conflitto.





Secondo quanto riportato dall’agenzia Reuters, la lettera di Melania Trump affronta “la delicata questione dei bambini in Ucraina e in Russia”. Sebbene il contenuto esatto della lettera non sia stato divulgato, due funzionari della Casa Bianca hanno confermato che il documento è stato consegnato durante l’incontro. La First Lady non era presente fisicamente all’evento in Alaska, ma il suo gesto ha suscitato reazioni significative a livello internazionale.

Il sito ucraino Ukrinform ha fornito ulteriori dettagli sulla vicenda, sostenendo che la lettera si concentra sul tema dei bambini ucraini rapiti e deportati in Russia. Secondo le stime riportate dal sito, dall’inizio del conflitto nel febbraio 2022, sarebbero stati trasferiti illegalmente in Russia circa 19.500 bambini ucraini. Tuttavia, il numero reale potrebbe essere “significativamente più alto”. Fino a luglio 2023, sono stati restituiti alle famiglie ucraine 1.485 bambini, mentre altri 1,6 milioni vivono ancora sotto occupazione russa nei territori ucraini.

La questione dei bambini deportati è stata al centro di numerose denunce internazionali. Il 17 marzo 2023, la Corte penale internazionale ha emesso mandati di arresto nei confronti di Vladimir Putin e della sua Commissaria per l’Infanzia, Maria Lvova-Belova, accusandoli di crimini di guerra legati alla deportazione illegale di popolazioni, inclusi minori.

Il gesto della First Lady americana ha ricevuto apprezzamenti da parte delle autorità ucraine. Andriy Yermak, capo dell’ufficio della presidenza ucraina, ha espresso gratitudine verso Melania Trump tramite un post su X (ex Twitter): “Grazie per la tua leadership”. Inoltre, l’iniziativa “Brings kids back Ua” ha condiviso un messaggio di ringraziamento per l’impegno della First Lady nel sensibilizzare sul destino dei bambini ucraini. “Ogni parola di sostegno li avvicina alle loro famiglie, alle loro comunità e alle loro case”, si legge nel post.

L’incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin in Anchorage ha avuto rilevanza anche per altre questioni legate alla guerra in Ucraina. Tuttavia, la lettera di Melania Trump ha attirato particolare attenzione per il suo contenuto umano e simbolico. La deportazione dei minori ucraini rappresenta una delle accuse più gravi mosse contro la Russia dall’inizio del conflitto.

La situazione dei bambini ucraini deportati è stata oggetto di numerosi rapporti internazionali e iniziative umanitarie. Le organizzazioni che si occupano di diritti umani hanno sottolineato l’importanza di riportare i bambini alle loro famiglie e di garantire loro un futuro sicuro. Il coinvolgimento della First Lady americana in questa causa potrebbe contribuire a mantenere alta l’attenzione su questo dramma umanitario.

Nonostante le tensioni geopolitiche tra Stati Uniti e Russia, il gesto di Melania Trump dimostra come le questioni umanitarie possano trascendere le divisioni politiche e diplomatiche. La lettera rappresenta un tentativo di sensibilizzare su una delle conseguenze più tragiche del conflitto in Ucraina: la separazione forzata dei bambini dalle loro famiglie.



