Meloni esplode: “Inaccettabile, basta”. La frase che fa scattare la premier





Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, in un videomessaggio in spagnolo rivolto alla convention di Vox – Patriots in corso a Madrid, ha definito Charlie Kirk “un giovane che ha pagato con la sua vita il prezzo della libertà”, sottolineando come “il suo sacrificio ci ricordi ancora una volta da che parte sono la violenza e l’intolleranza”.





La Premier ha quindi affermato: “Voglio dire alto e chiaro a tutti questi odiatori ed estremisti e ai falsi maestri, con giacca e cravatta, che non cadremo nella loro trappola, non giocheremo il gioco di chi vuole trascinarci in una spirale di violenza. Ma voglio dire anche che non ci intimidiranno, che andremo avanti e che lotteremo senza sosta per la libertà dei nostri popoli”.

La Premier ha poi affrontato il tema delle politiche migratorie: “Archiviare definitivamente l’epoca dell’Europa ideologica della sinistra significa anche combattere l’immigrazione irregolare senza tregua. Abbiamo dimostrato che si può fare, con idee chiare e tenacia”.

La Presidente del Consiglio ha evidenziato come in Italia siano stati ridotti del 60% i flussi di immigrati illegali “grazie ad accordi con Paesi terzi, a norme più dure contro i trafficanti di persone e all’aumento del numero di rimpatri”. “Abbiamo portato questa linea all’Europa, dove finalmente inizia a essere condivisa da molti governi nazionali.

Indipendente dalla sinistra giustizialista che continua ad ostacolare la nostra politica di frontiere sicure”, ha concluso la Meloni. “Grazie amici per il vostro affetto, grazie Santiago per la tua amicizia, viva l’Italia, viva la Spagna, viva l’Europa dei popoli e della libertà”, ha infine affermato la Presidente del Consiglio rivolgendosi al leader di Vox e dei Patrioti, Santiago Abascal.

Il mio videomessaggio per l’evento “Europa Viva 25” pic.twitter.com/PZS8cIiqaW — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) September 14, 2025



