“Mi ha tradita mentre cercavamo di avere un figlio”: Sonia Barrile racconta la fine della storia con Simone





La storia tra Sonia Barrile e Simone Margagliotti è ufficialmente giunta al capolinea. A confermarlo è stata la stessa Sonia, ex protagonista di Temptation Island, durante la sua prima intervista post-programma a Verissimo con Silvia Toffanin.





Come noto, la coppia aveva deciso di separarsi al termine del percorso televisivo, dopo che Sonia aveva assistito al tradimento di Simone con una delle single del villaggio. Una volta spente le telecamere, però, la scoperta di essere incinta aveva spinto Sonia a perdonare il compagno e tentare una riconciliazione. Tentativo che, ha rivelato oggi, è durato appena una settimana.

Un nuovo tradimento cambia tutto

Al quinto mese di gravidanza, Sonia ha raccontato di essere certa della scelta di chiudere definitivamente con Simone. Nonostante il dolore, ha spiegato di non essere riuscita a superare il tradimento, pur desiderando che Simone possa comunque avere un ruolo da padre nella vita del loro futuro bambino.

A farle cambiare idea sulla possibilità di ricucire il rapporto è stata la scoperta di un’ulteriore infedeltà, risalente addirittura a prima della partecipazione al programma. Delusa e arrabbiata, Sonia ha deciso di troncare ogni legame sentimentale, mantenendo con l’ex solo un rapporto civile per il bene del figlio in arrivo. “Il cuore mi si è gelato e i miei sentimenti sono cambiati”, ha dichiarato commossa, con le lacrime agli occhi.

Il sogno di diventare genitori e il dolore del passato

La ferita è ancora più profonda perché quel tradimento risale a un periodo particolarmente delicato: Sonia e Simone stavano cercando da anni di avere un figlio, senza riuscirci. La gravidanza arrivata dopo il programma sembrava un nuovo inizio, un segno di speranza dopo tante delusioni. Proprio per questo Sonia aveva scelto di dare a Simone un’ultima possibilità. Una fiducia, oggi, completamente tradita.

Il sostegno della famiglia

In questo momento difficile, Sonia può contare sull’amore dei suoi cari. La madre Margherita le ha inviato un messaggio commosso tramite Verissimo, dichiarandosi fiera della donna forte che è diventata e promettendole tutto il suo supporto. Un orgoglio che, ha aggiunto, avrebbe sicuramente condiviso anche il padre di Sonia, venuto a mancare qualche anno fa.



