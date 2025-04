Mi hanno chiamata “nonnina” al lavoro — ora metto in discussione tutto

Ho iniziato ad avere capelli grigi intorno ai 34 anni. All’inizio era solo una ciocca vicino alla tempia, che in realtà aveva anche un certo fascino. Il mio compagno la chiamava la mia “striscia da tempesta”, e la cosa mi faceva ridere. Ma ora, a 38 anni, i capelli grigi si sono diffusi un po’ di più. Non sono completamente grigia, ma il cambiamento è sicuramente evidente. Non li ho mai tinti. Non perché volessi “fare una dichiarazione” — semplicemente non mi importava abbastanza da farlo.





La settimana scorsa, però, al lavoro, stavo entrando nella sala relax quando ho sentito Jamal, dell’ufficio contabilità, scherzare con qualcuno: “Chiedilo alla nonnina laggiù, lei c’era già ai tempi del fax.” Mi sono letteralmente fermata a metà passo.

Hanno riso. Io no.

Ho fatto finta di nulla, ho preso la mia triste insalata dal frigorifero e sono uscita come se quella battuta non mi avesse ferita. Ma mi aveva ferita eccome. Peggio ancora, il ragazzo che stavo formando — Tyrese, fresco di laurea — ha iniziato a chiamarmi “Signora” in modo esagerato e impacciato.

Era come se, all’improvviso, la mia età fosse diventata l’unica cosa visibile di me. Non la mia etica del lavoro. Non il fatto che avevo sistemato il portale clienti fuori orario. Solo quelle ciocche d’argento vicino alle orecchie.

Quella sera, rimasi a lungo davanti allo specchio, girando la testa da un lato all’altro, provando a raccogliere i capelli in modi diversi. Feci anche uno screenshot e lo caricai su una di quelle app per la tinta virtuale.

Poi successe qualcosa di strano. Mia madre mi mandò un selfie. Era semplicemente lei, che sorrideva al mercato contadino, con le sue ciocche grigie in bella vista, fiera e serena. Nessun filtro. Nessuna didascalia.

Rimasi a fissarlo a lungo.

Ma quella mattina, arrivando al lavoro, trovai una piccola scatola sulla mia scrivania. Nessun biglietto. Nessuna etichetta. Solo una scatola.

Mi sedetti per un momento, fissandola come se potesse esplodere. La prima cosa che pensai fu: Perché qualcuno dovrebbe lasciarmi un pacco misterioso? La seconda fu che magari era stato il mio compagno, che ogni tanto mi sorprendeva con piccoli regali — ma non aveva senso. Era il luogo di lavoro, non proprio il posto per bigliettini romantici o regalini casuali. Poi mi venne il sospetto che potesse essere uno scherzo sui miei capelli grigi.

Sollevai il coperchio, aspettandomi di trovare una scatola di tintura per capelli. Invece, trovai un berretto all’uncinetto — grigio chiaro, quasi argento, con minuscoli fili blu notte intrecciati. Sotto c’era un piccolo biglietto con una sola frase: “Indossa la tua corona con orgoglio.”

Sentii le guance scaldarsi. Guardai intorno all’ufficio, ma nessuno sembrava osservare la mia reazione. Nessun nome sul biglietto. Presi il berretto, passai le dita sulle cuciture, poi lanciai uno sguardo verso l’ufficio contabilità. Jamal era intento a digitare al computer, senza nemmeno guardarmi. Tyrese era andato via — non era ancora arrivato.

Quel regalo sembrava allo stesso tempo confortante e confuso. Un berretto poteva essere una presa in giro — “copri i tuoi capelli grigi” — oppure un gesto di supporto — “abbraccia la tua corona.” Non sapevo come interpretarlo. Per un momento misi il berretto da parte sulla scrivania e mi immersi nelle email del mattino, cercando di restare concentrata.

Ma la curiosità continuava a pungolarmi. Verso l’ora di pranzo, venni a sapere che Tyrese non si sentiva bene ed era andato a casa. Jamal era fuori per il caffè, così ebbi qualche minuto da sola. Presi di nuovo il berretto, notando quanto fosse stato realizzato con cura. Le cuciture erano precise, non un lavoro affrettato. Qualcuno ci aveva messo davvero amore.

Mi ricordai di una conversazione avuta mesi prima con una collega, Tasha — a volte lavorava all’uncinetto realizzando cappelli e sciarpe. Forse era stata lei. Ma Tasha era in congedo di maternità. Sospirai, infilai il berretto nella borsa e decisi che avrei chiesto informazioni con discrezione più tardi.

Quella sera, a casa, mi ritrovai di nuovo davanti allo specchio. Solo che questa volta non aprii nessuna app per tingermi i capelli. Invece, provai il berretto. Era davvero carino, e i fili argentati nella lana si intonavano perfettamente alle mie ciocche grigie. Mi tornò in mente il selfie di mia madre — il suo sorriso così sereno. Lei non si era mai preoccupata di nascondere i suoi capelli d’argento.

Mentre mi osservavo, stranamente in pace con la mia immagine, il mio compagno entrò nella stanza. “Ehi, questo è nuovo,” disse, indicando il berretto. “Ti sta bene.”

Scrollai le spalle, accennando un sorriso. “Qualcuno me l’ha lasciato sulla scrivania, senza biglietto. Solo una frase: indossa la tua corona con orgoglio.”

Lui alzò le sopracciglia. “È…piuttosto bello. Forse l’Universo ti sta mandando un messaggio.”

Annuii, pensando a quanto strano fosse che il selfie di mia madre fosse arrivato proprio poco prima di quel misterioso regalo. “Già. Forse sì.”

La mattina seguente decisi di indossare il berretto al lavoro. Faceva ancora un po’ freddo, quindi non sembrava fuori luogo. Appena entrai, notai che Tyrese alzò lo sguardo dalla scrivania. I suoi occhi si posarono brevemente sul berretto, poi sul mio viso. Mi fece un cenno rapido, quasi d’approvazione, e tornò a scrivere.

Jamal, invece, si avvicinò con un sorriso. “Stai alla moda,” disse, poi esitò. “Ehi, riguardo all’altro giorno… io, ehm, non volevo…”

“Chiamarmi nonnina?” conclusi io, sollevando un sopracciglio. Nonostante la frustrazione, ero stanca di essere arrabbiata. “Guarda, capisco — a volte si scherza senza pensare. Ma mi è rimasto addosso.”

Lui abbassò lo sguardo. “Lo so, e mi dispiace. Non volevo mancarti di rispetto. È solo che hai così tanta esperienza che a volte dimentico che siamo praticamente coetanei.”

Scoppiai a ridere. “Sì, lo siamo. Va tutto bene. Però… chiamami per nome, ok?”

Jamal annuì. “Affare fatto.”

Allontanandomi, mi sentii più leggera. E anche orgogliosa di aver difeso me stessa. Forse quella piccola scatola e quel berretto avevano fatto più di quanto immaginassi: mi avevano dato una spinta di fiducia.

Nel pomeriggio, Tyrese si avvicinò, visibilmente imbarazzato. “Ehi,” iniziò, schiarendosi la gola, “volevo scusarmi anche io. Quel modo in cui ti chiamavo ‘Signora’… voleva essere rispettoso, ma mi rendo conto che suonava male.”

Annuii, apprezzando la sincerità. “Grazie per averlo detto. Era imbarazzante. Cerchiamo di mantenere un tono amichevole, ok? Sono qui per aiutarti, non per essere ricordata ogni volta della mia età.”

Lui rise piano. “Giusto. Grazie per non avermelo fatto pesare.”

Prima che si allontanasse, chiesi di getto: “Sei stato tu a lasciarmi il berretto?”

Dalla sua espressione confusa capii subito che non era stato lui. “Magari sapessi fare l’uncinetto!” scherzò. “A malapena riesco a cucire un bottone.”

Quindi non era stato Tyrese. Né Jamal. Rimaneva il mistero. Ma iniziava a piacermi l’idea che qualcuno, nell’ombra, avesse voluto sostenermi.

Decisi di lasciar correre. A volte, i gesti più belli restano avvolti nel mistero.

Durante la settimana successiva, mi sentii sempre più a mio agio con le mie ciocche argentate. Alcuni colleghi fecero commenti — alcuni scherzosi, altri sinceramente ammirati — ma iniziai a preoccuparmene meno. Tenevo il berretto nella borsa, pronto a riscaldarmi o a ricordarmi, nei momenti di insicurezza, che non ero sola.

Notai anche che altri colleghi avevano ciocche grigie nascoste, come Rina dell’IT, che copriva sempre la sua con una fascia. Un pomeriggio parlammo di questo, e lei ammise di nascondere i suoi capelli grigi da quando aveva trent’anni. Le raccontai del mio berretto, e lei rise. “Deve essere bello avere un alleato segreto,” disse, con un misto di divertimento e malinconia.

Arrivò infine il venerdì. Scorrendo le email, trovai un messaggio da un mittente sconosciuto: “Ho saputo che hai un nuovo berretto, ti sta benissimo.” Nessuna firma. Risposi semplicemente: “Grazie — chiunque tu sia!” ma ricevetti subito un errore: indirizzo non valido.

Sorrisi al monitor, a metà tra il divertito e l’affascinato. Era come vivere una piccola fiaba d’ufficio, con un misterioso benefattore che intrecciava gentilezza nella mia quotidianità.

Quella sera tornai a casa sentendomi più leggera. Pensai ai tempi della scuola, quando venivo presa in giro per l’apparecchio ai denti e piangevo di nascosto. Ora, da adulta, affrontavo battute sui capelli grigi — ma ero più forte. Le parole pungevano ancora, ma non mi definivano più.

Appena entrai in casa, il mio compagno alzò lo sguardo dal divano. “Sembri felice,” disse, mettendo via il telefono.

Risi, togliendomi il berretto. “Lo sono,” risposi. E lo pensavo davvero. Tra la battuta della “nonnina”, le scuse ricevute e il regalo segreto, avevo capito che i miei capelli — e la mia età — sono semplicemente una parte di me. E non lascerò che battute sciocche decidano come devo sentirmi.

Passai il resto della serata a messaggiare con mia madre, raccontandole del berretto e di come il suo selfie mi avesse aiutata a vedere l’invecchiamento sotto una nuova luce. Lei rispose: “Indossa con orgoglio le tue scintille,” seguito da una sfilza di emoji buffi. E pensai: Sì, è proprio questo che sono — scintille di vita.

Alla fine, tutti questi piccoli momenti hanno costruito qualcosa di più grande. L’accettazione di sé non è una decisione istantanea; è una pratica quotidiana di gentilezza verso se stessi. È molto più facile invecchiare quando si accolgono i cambiamenti con dolcezza, anziché combatterli.

Non so chi mi abbia lasciato quel berretto all’uncinetto, ma in fondo non importa. Mi ha dato esattamente ciò di cui avevo bisogno: un promemoria che ho il diritto di sentirmi bene nella mia pelle — e nei miei capelli.

Se anche tu ti senti a disagio per qualche cambiamento — che siano capelli grigi, nuove rughe o altro — ricordati: hai tutto il diritto di portare con orgoglio la tua storia. E se qualcuno ti prende in giro, è un problema suo. Perché, diciamocelo, ti sei guadagnato ogni scintilla, ogni striscia, ogni filo della tua esperienza.

Grazie per aver letto la mia storia. Spero ti abbia ispirato in qualche modo. Se ti va, condividila: forse aiuterà qualcun altro a sentirsi un po’ più coraggioso nell’abbracciare se stesso, ciocche argentate comprese.