“Mi piaci davvero, dal primo momento”: Maxime si dichiara ad Amanda al Grande Fratello

Al Grande Fratello, la notte appena trascorsa ha visto alternarsi momenti di forte tensione e dolci dichiarazioni. Tra le preoccupazioni per la crisi di Lorenzo, che ha sfogato la sua frustrazione prendendo a pugni il muro, e le confessioni di Shaila, c’è stato spazio anche per un evento tanto atteso: Maxime si è dichiarato ad Amanda Lecciso, lasciando il pubblico in attesa di un possibile inizio di una nuova storia d’amore nella Casa più spiata d’Italia.





La dichiarazione di Maxime: “Sei bellissima, dentro e fuori”

Durante un momento intimo, Maxime ha trovato il coraggio di confessare i suoi sentimenti ad Amanda: “Lo sai che mi piaci tantissimo. Sono qui anche perché potrei uscire presto e volevo dirti tutto. Voglio che tu sia te stessa, senza sentirti forzata.” Con grande sincerità, il concorrente ha spiegato di non voler mettere pressioni, ma di desiderare un futuro con lei anche al di fuori della Casa: “So che abitiamo in città diverse, ma mi piacerebbe conoscerti meglio lontano da qui.”

Maxime ha continuato: “Tra noi c’è stato quel bacio cinematografico, non è andato benissimo, ma dovremmo riprovare. Tu mi piaci davvero, Amanda, non è solo una questione di attrazione. Sei bella, anche dentro.”

La risposta di Amanda: “Anche io ci tengo a te”

Amanda non ha tardato a rispondere con affetto alle parole di Maxime. “Anche io ci tengo a te,” ha confessato, rassicurandolo sul fatto che non si sente costretta in alcun modo. “Tutto quello che faccio per te viene dal cuore. Non voglio che tu esca dalla Casa, mi dispiacerebbe tantissimo. Pubblico, vi prego, salvatelo.”

Con un sorriso, Amanda ha scherzato sulla situazione: “Adesso posso darti un abbraccio vero? Però potevi avvisarmi, avrei messo un abito elegante, non voglio apparire sfatta in questa clip mentre tu sei così ben vestito.”

Un amore che potrebbe sbocciare

Tra battute, sorrisi e una palpabile sintonia, Maxime e Amanda sembrano avvicinarsi sempre di più, regalando al pubblico uno dei momenti più romantici di questa edizione. Se son rose, fioriranno: nella Casa del Grande Fratello, i sentimenti si amplificano, e il pubblico attende con trepidazione di scoprire cosa riserverà il futuro per questa potenziale coppia.