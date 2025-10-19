“Mi voglio togliere la vita”, lo dice in diretta su TikTok e mostra una corda: prete interviene e lo fa salvare dai carabinieri





Era in corso una diretta del gruppo TikTok “Amici per caso” quando padre Corrado Puliatti, sacerdote della Chiesa ortodossa, è stato contattato da un uomo di 47 anni che ha scritto in chat: “Mi voglio suicidare”. A rendere ancora più drammatico il momento, l’uomo ha mostrato una corda davanti alla videocamera.





Senza esitare, padre Corrado — originario di Noto ma in servizio a San Cesareo, alle porte di Roma — ha immediatamente allertato i carabinieri, fornendo loro tutte le informazioni utili per rintracciare la persona in difficoltà. Grazie alla sua segnalazione e all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine, la vita dell’uomo è stata salvata.

Il dramma in diretta: “Voglio farla finita”

L’episodio risale ai primi di ottobre. Durante una delle consuete live del gruppo “Amici per caso”, i partecipanti hanno notato l’uomo apparire visibilmente provato. In lacrime, raccontava di voler porre fine alla sua vita, mostrando più volte la corda con cui intendeva compiere il gesto. La causa della sua disperazione: la recente rottura con la compagna.

Padre Corrado, informato dai ragazzi del gruppo, è subito intervenuto collegandosi alla diretta, indossando l’abito talare per sottolineare la sua presenza spirituale.

Un dialogo salvifico

L’organizzatrice della live ha subito disattivato l’audio degli altri partecipanti, lasciando spazio solo a padre Corrado, che ha iniziato a parlare con l’uomo cercando di calmarlo e offrirgli conforto. Il 47enne ha cominciato ad aprirsi: ha detto di vivere a Roma, ma inizialmente non voleva fornire ulteriori dettagli. Dopo qualche minuto di conversazione, ha accettato di condividere il proprio numero di telefono.

A quel punto il dialogo è proseguito in privato, tramite una videochiamata su WhatsApp.

L’intervento delle forze dell’ordine

Mentre continuava a parlare con l’uomo per tenerlo calmo e distrarlo, padre Corrado ha colto il momento giusto per interrompere brevemente la chiamata e contattare i carabinieri. Ha fornito l’indirizzo e i dati raccolti, consentendo così ai militari di intervenire rapidamente. Quando sono arrivati, insieme a un’equipe del 118, l’uomo era ancora in casa. È stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso.

Una rete di supporto costruita online

L’azione di padre Corrado non è un caso isolato: da tempo il sacerdote si dedica al supporto sociale attraverso i social network. Su TikTok è molto seguito, e proprio nel 2024 ha avviato il progetto “Amici per caso”, uno spazio virtuale nato per offrire ascolto, condivisione e sostegno, soprattutto ai più giovani e a chi attraversa momenti difficili.

L’episodio di ottobre dimostra che, anche dietro uno schermo, è possibile fare la differenza. E che, grazie a una comunità attenta e a chi sa ascoltare, nessuno deve sentirsi solo.



