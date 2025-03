Mia cognata mi ha chiesto di darle il mio bambino come regalo di compleanno, ma ha ricevuto esattamente ciò che si meritava

Mia cognata ha sempre pensato di meritare qualsiasi cosa volesse, ma niente mi aveva preparato per la sua richiesta più assurda: voleva che avessi un bambino solo per tenerlo come regalo. Quando non ha accettato il nostro rifiuto, ho deciso di darle una lezione che non avrebbe mai dimenticato.





Pensate di avere parenti strani? Bene, lasciate che vi racconti della mia, e forse cambierete idea.

Harry e io eravamo sposati da sette anni, insieme da quasi quindici, e avevamo due figli fantastici, Maya e Luca.

La nostra piccola famiglia era tutto per me, ma quando si trattava della nostra famiglia allargata, le cose non erano così semplici.

Mi sono subito accorta che c’era qualcosa che non andava con mia suocera, Charlotte, e mia cognata, Candice, dal primo giorno che le incontrai.

Mi dissi che era solo nervosismo, che stavo esagerando. Non avevo idea di quanto avrebbero complicato la mia vita.

Prima del nostro matrimonio, Candice dimostrò quanto fosse egocentrica. Fece un vero e proprio capriccio perché avevo avuto l’ardire di scegliere qualcun altro come damigella d’onore.

Peggio ancora, sostenne che il mio abito fosse più bello del suo. Come se il mio matrimonio dovesse ruotare attorno a lei!

Riuscì quasi a rovinare l’intera giornata, ma fortunatamente ci pensò Grace, la nonna di Harry.

Grace era l’unica persona veramente gentile in quella famiglia, oltre a mio marito. Purtroppo viveva troppo lontano per salvarci più spesso.

Ma proprio prima del trentesimo compleanno di Candice, successe qualcosa che mi fece mettere in discussione la realtà stessa.

Candice ci visitava raramente, e quando lo faceva, stava sempre a distanza dai bambini, lamentandosi che fossero “troppo rumorosi” o che le “dassero mal di testa.”

Ma quel giorno fu diverso. Passò ore a giocare con Maya, e qualcosa in quel comportamento mi fece gelare il sangue. Come si scoprì, avevo tutte le ragioni di preoccuparmi.

Durante la cena, Candice non smetteva di guardare me e Harry. Sapevo che voleva attenzione. Non capivo perché.

“Ho un annuncio!” La sua voce risuonò nella sala da pranzo. “Diventerò mamma!” esclamò.

Harry quasi si strozzò con il cibo. Tossì e afferrò il bicchiere d’acqua. Io rimasi congelata con la forchetta a metà strada.

“Cosa?” chiesi.

Harry si asciugò la bocca. “Chi… è il padre?” Le sue sopracciglia si aggrottarono. “Non stai nemmeno uscendo con qualcuno.”

Aveva ragione. L’ultimo fidanzato di Candice era scappato dopo che lei gli aveva urlato contro perché non le aveva comprato una borsa costosa.

Candice alzò una mano. “Ecco perché sono venuta oggi.” Si raddrizzò sulla sedia. “I genitori della mia bambina sarete voi due.”

Il mio stomaco si strinse. “Cosa?!”

Sospirò come se fossi io quella pazza. “Ho quasi trent’anni e non ho un marito.” Sorrise. “Il regalo di compleanno perfetto sarebbe una figlia.”

Aprii la bocca, poi la richiusi. La mia mente faticava a processare le sue parole.

Harry si passò una mano sulla fronte. “Vuoi che Stephanie sia la tua surrogata?”

Candice scosse la testa. “No, voglio che voi due abbiate un bambino per me.”

Misi le mani sul tavolo. “Quindi sarebbe nostro figlio, e tu ti aspetti che te lo diamo?”

“Non solo darlo—darlo a me per il mio compleanno. Qual è il problema?” Il suo tono era leggero, casuale, come se mi stesse chiedendo un maglione.

La guardai incredula. “Non vedi davvero un problema?” La mia voce si alzò. “Harry e io non avremo altri figli. Non farò un bambino solo per dartelo.”

Candice sghignazzò. “Stephanie, sei sempre stata così egoista.”

Harry tirò indietro la sedia con forza mentre si alzava. “No, Candice. Stephanie ha ragione. Non lo faremo.”

“Ma perché? Ne avete già due! Qual è il problema di averne un altro?” La sua voce si alzò in un lamento.

Strinsi i pugni. “Non sono un’incubatrice! Un bambino non è un oggetto! Un bambino è una persona!”

“Non vuoi che io sia felice! Vuoi essere l’unica con dei figli!” gridò Candice.

Harry sbatté la mano sul tavolo. “Basta! Vai via. Ora.”

Il volto di Candice divenne rosso di rabbia. Si alzò, tremando dalla furia. “Lo dirò a mamma!” Si diresse verso la porta, l’aprì con forza e la sbatté dietro di sé.

Sospirai. “Come ha potuto venire fuori con una cosa del genere?”

Harry scosse la testa. “È completamente impazzita.”

Candice rimase in silenzio per un po’. Speravo che finalmente avesse lasciato perdere. Avrei dovuto saperlo.

Un pomeriggio, Candice si presentò a casa nostra con Charlotte al suo fianco.

Candice aveva le braccia piene di borse da negozi di articoli per bambini. La mia prima impressione fu che avesse deciso di fare la brava zia e portare dei regali per Maya e Luca. Ma il sorriso soddisfatto sul suo viso mi fece capire che non era così.

Charlotte entrò senza nemmeno aspettare un invito. Si sedette sul divano e fece cenno a Harry e a me di unirci a lei. Candice stava lì vicino, sorridendo.

“Candice mi ha detto che vi siete offerti di darle un bambino,” disse Charlotte.

“Cosa? No, le abbiamo detto che non lo faremo,” risposi.

“Perché no?” chiese Charlotte.

“Perché è pazzesco,” rispose Harry.

“È davvero così difficile? Stephanie, come donna dovresti sapere che più si invecchia, più diventa difficile avere figli. Candice ha quasi trent’anni,” argomentò Charlotte.

“Non darò il mio bambino a tua figlia, che non ha idea di cosa significhi essere un genitore,” dissi fermamente.

“Non è vero! Ho già comprato tutto!” annunciò Candice, tirando fuori vestiti e abiti da neonata dalle sue borse.

“Ti rendi conto che un bambino non è una bambola che puoi solo vestire, giusto? I bambini piangono, urlano, rigurgitano e fanno molte cose sgradevoli,” osservò Harry.

“Mia figlia non sarà così. Sarà come Maya—non ho mai visto Maya piangere,” disse Candice con sicurezza.

“Perché non hai mai passato abbastanza tempo con lei,” ribattei.

“Allora la porterò da te ogni volta che piangerà,” disse Candice.

“I bambini piangono giorno e notte. Hai intenzione di portarmela ogni volta?” chiesi.

“Sì. Qual è il problema?” chiese Candice, sinceramente confusa.

Harry si nascose il volto tra le mani. “Questo è impossibile. Candice, non sei pronta per essere una madre. E chiedere a qualcuno di avere un bambino per te è completamente pazzesco,” disse.

“Ma sei mio fratello!” urlò Candice.

Mentre litigavano, notai che Charlotte era sparita. Andai a cercarla e la trovai nella nostra camera da letto—che stava perforando i nostri preservativi.

“Cosa stai facendo?!” gridai.

“Rendendo la vita di tutti più facile,” rispose calma.

“Hai perso la testa?!” urlai.

“Guarda, non sarebbe difficile per te avere un altro bambino, ma lo è per Candice. Quindi ho deciso di aiutare un po’,” disse.

“Aiutare?!” urlai. “Stai interferendo nella nostra vita privata!”

“Non tutti sono fortunati come te, ad avere un marito come mio figlio. Dovresti capirlo,” rispose Charlotte.

“Mi stai trattando come un’incubatrice! Perché Candice non può semplicemente andare da un donatore di sperma?!” sbottai.

“I donatori sono solo persone a caso. Ma tu e Harry avete già due bambini sani, quindi Candice sarebbe sicura che il suo bambino stia bene,” disse Charlotte.

“Quello sarebbe il nostro bambino! Il nostro!” urlai.

“Ma lo avresti per Candice, quindi sarebbe il suo bambino,” rispose Charlotte.

“Davvero pensi che darei il mio bambino a qualcuno che crede che si possa scegliere il sesso di un bambino? O che i bambini non piangano?” chiesi.

“Iuterò lei,” disse Charlotte.

“Questo rende…” avrei voluto dire, ma mi fermai.

Mi venne un’idea—a modo mio, avrei dato una lezione a Candice e Charlotte e mostrato loro quanto fossero folli.

“Sai cosa? Se vuoi aiutare, allora sono d’accordo,” dissi.

Charlotte sorrise. “Finalmente! Perché non l’hai detto prima?” disse, andando a raccontare a Candice la “bella notizia.”

Non appena se ne andarono, Harry mi guardò incredulo. “Hai davvero accettato?” chiese.

“Ho un piano,” dissi.

Per i successivi nove mesi che portarono al compleanno di Candice, recitai bene la mia parte.

Sorrisi, toccai spesso la pancia, e mi comportai come la donna incinta più felice del mondo.

Ogni volta che Candice chiamava, la rassicuravo che tutto stava andando bene. La lasciai persino divagare su temi per la cameretta e nomi per il bambino.

Fu estenuante. Mantenere l’illusione mi stancava, ma dovevo arrivare fino in fondo.

Quando arrivò il giorno tanto atteso, annunciai che avrei partorito in un’altra città. Candice si pettinò ma accettò la mia spiegazione—le dissi che il “regalo” doveva rimanere una sorpresa fino al suo compleanno. Dopotutto, era un regalo, giusto?

Il grande giorno, tutta la famiglia si radunò per il grande annuncio. Anche Grace aveva viaggiato per esserci.

Candice aveva raccontato a tutti della sua “grande sorpresa,” costruendo il momento come se avesse vinto alla lotteria.

Harry ed io entrammo quando tutti erano seduti. Io tenevo una culla, avvolta con un grande fiocco, facendola attenzione. Candice sgranò gli occhi, le mani incrociate davanti a sé.

“Fammi vedere!” gridò, cercando di sbirciare dentro.

“Non ancora,” dissi. “Aspetta il grande momento.”

Finalmente Candice si alzò, praticamente raggiante di emozione. “Ho un annuncio molto speciale!” dichiarò. “Harry e Stephanie mi hanno dato il regalo di compleanno più incredibile—un bambino!” Un’esplosione di sussurri riempì la stanza. Gli occhi si fissarono su di noi.

Candice si girò, le braccia tese. “Ok, datemi il bambino ora!” Sorrisi e le misi la culla tra le mani.

Candice strappò il fiocco. Mise dentro le mani tremanti. I suoi occhi scintillavano di eccitazione. Poi il suo viso si contorse in orrore.

“CHE COS’È QUESTO?!” urlò, tirando fuori una bambola.

La stanza cadde nel silenzio. Tutti la guardavano. Harry ed io scoppiai a ridere.

“L’unico bambino che sei in grado di accudire,” dissi, con un sorriso compiaciuto.

Il petto di Candice si sollevò e abbassò velocemente. Le sue dita affondarono nelle braccia di plastica della bambola. Mi guardò con rabbia pura.

“Ma tu eri incinta!” urlò. “Ho visto la tua pancia!”

“Pance finte,” dissi, scrollando le spalle. “Sono andata fuori città per ‘partorire’ solo per vendere l’illusione.”

Candice emise un singhiozzo acuto. Charlotte rimase senza parole e si alzò dalla sedia.

“Sei senza cuore!” urlò Charlotte.

“E chi è senza cuore?” risposi. “Le persone che si sono rifiutate di dare il loro bambino? O quelle che si aspettavano un bambino come fosse un regalo incartato?”

Candice strinse la bambola contro il petto. Le lacrime scivolavano sul suo viso.

“Ma… ma ho già comprato così tanti vestiti!” si lamentò. “Chi dovrei vestire ora?”

“La bambola funziona perfettamente,” disse Harry, ancora ridendo.

Poi notai Grace osservare attentamente. Le sue mani rugose erano poggiate in grembo. I suoi occhi acuti passavano tra Candice e Charlotte.

“Qualcuno può spiegarmi cosa sta succedendo qui?” chiese, con voce ferma.

Mi girai verso di lei. “Candice è venuta da noi un anno fa chiedendo di darle un bambino per il suo compleanno.”

Il volto di Grace si contorse di confusione. “Volevi dire… come una surrogata? Ha problemi di salute?”

“No,” rispose Harry. “Nostro bambino.”

Il muso di Grace si fece più scuro.

“Candice è perfettamente sana,” aggiunsi. “Non ha marito e pensava che dovessimo darle un bambino.”

Il volto di Grace divenne rosso di rabbia. Si alzò dalla sedia, puntando un dito tremante verso Candice e Charlotte.

“Siete tutte e due fuori di testa?!” urlò.

Candice sussultò. “Cosa? Cos’è così sbagliato?”

“Sei proprio come tua madre, Candice! Ho avvertito mio figlio di non sposarti, Charlotte, ma lui non mi ha ascoltato! E questo è il risultato!” sputò Grace.

“Nonna, come puoi dire una cosa del genere?!” pianse Candice.

“Sto dicendo la verità!” sbottò Grace. Poi respirò profondamente, guardandole entrambe con disprezzo.

“Vi scriverò fuori dal mio testamento.”

La stanza cadde nel silenzio. Il patrimonio di Grace valeva molto. Tutti lo sapevano. Candice e Charlotte rimasero congelate dallo shock.

“Sei seria?” sussurrò Charlotte, la voce tremante.

“Assolutamente,” disse Grace freddamente. “Non lascerò che persone folli come voi abbiano il controllo della mia ricchezza.”

Un profondo senso di giustizia mi riempì. Guardai mentre la consapevolezza si faceva strada nelle loro menti.

“Ma—” cominciò Candice.

Grace alzò la mano. “Basta. Andiamo. Voglio vedere i miei pronipoti—quelli veri.” Si girò verso Harry e me. “Andiamo.”

Harry ed io non esitammo. Ci alzammo e uscimmo, mano nella mano. Dietro di noi, Candice singhiozzava istericamente.

Charlotte urlò frustrata. Ma non ci importava. Avevano ricevuto esattamente quello che si meritavano.