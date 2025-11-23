Mia nipote ha detto che ero nei suoi disegni—ma l’ultima pagina mi ha fatto chiudere a chiave la porta quella notte





Mia nipote si è trasferita da me dopo che sua madre è entrata in riabilitazione. Una ragazzina silenziosa, sempre intenta a scarabocchiare nel suo taccuino. Una sera, mentre le riordinavo la stanza, ho dato un’occhiata al quaderno. Le pagine erano piene di disegni: una donna rinchiusa in un armadio. Le ho chiesto piano: “È tua mamma?”





Mi ha guardata fisso, poi ha sussurrato: “No… sei tu.”

Ho riso—fino a quando non ho girato l’ultima pagina. C’ero io, disegnata con gli occhi cancellati e una data scritta sotto.

Quella data era domani.

Non sono il tipo che si spaventa facilmente. Lavoro da quasi vent’anni nel pronto soccorso. Ho visto la vita nei suoi momenti peggiori: sangue, cuori spezzati, crisi psicotiche.

Ma quel disegno… mi ha turbata. Non solo l’immagine. La precisione. Aveva disegnato il neo sotto il mio mento, il motivo del mio cardigan preferito, perfino la scheggiatura minuscola sul mio incisivo.

Quella sera non dissi nulla. Le baciai la fronte, le augurai la buonanotte, e andai a letto con una strana inquietudine nello stomaco. Fu la prima notte, da quando mi ero trasferita sei anni prima, in cui chiusi a chiave la porta della camera da letto.

Facciamo un passo indietro.

Safiya, mia nipote, è venuta a vivere con me tre settimane fa. Sua madre—mia sorella minore, Laleh—aveva finalmente accettato di entrare in cura dopo anni di lotta con metanfetamine e farmaci da prescrizione. L’accordo non fu improvviso, ma il cambiamento in casa fu netto. Safiya aveva dodici anni, ma ne dimostrava dieci. Esile, con uno sguardo che sembrava aver già visto troppo.

Parlava poco. Disegnava sempre.

Quel quaderno era come una parte del suo corpo. Lo teneva sempre stretto sotto il braccio o si accoccolava intorno a lui come un gatto mentre dormiva. Ho sempre rispettato la sua privacy. Fino a quella sera.

Dopo aver visto quell’ultima pagina, ho cominciato a notare le cose.

Dettagli che prima avevo ignorato, ma che ora risaltavano. Come la volta in cui trovai un cucchiaio incastrato nella serratura della porta del bagno. “Stavo giocando alle spie,” aveva detto. Oppure quando passava ore a fissare la botola del sottotetto nel corridoio, come se stesse aspettando qualcosa—o qualcuno.

I disegni diventavano sempre più dettagliati. Più… consapevoli.

Una mattina trovai un nuovo schizzo sul tavolo della cucina. C’ero io, addormentata nel mio letto, e una figura in piedi sopra di me, con un paio di forbici in mano. Nessun volto, solo una macchia scura dove avrebbero dovuto esserci i lineamenti.

Safiya era già a scuola, così le scrissi un messaggio: “Hai fatto tu questo disegno?”

Rispose subito. “Non io. Ma credo di sapere chi l’ha fatto.”

Fu allora che smisi di ignorare tutto.

Presi un giorno libero dal lavoro e iniziai a cercare risposte. Cominciai dalla sua stanza. Cassetti, sotto il letto, dentro lo zaino. Non sapevo nemmeno cosa cercassi—prove di un trauma? Indizi?

Trovai solo scontrini stropicciati, involucri di caramelle, e in fondo all’armadio, un secondo quaderno. Più vecchio, con una copertina di pelle screpolata.

Non conteneva disegni. Ma appunti.

Una scrittura tremolante, nervosa, sempre nello stile di Safiya. Frasi come: “non dirle quando la donna piange dai condotti dell’aria,” oppure “chiedi alla nonna della porta del sottoscala,” e “la donna nello specchio non è morta se non dimentichi il suo nome.”

Pagina dopo pagina. Inquietante, ma anche triste. Come se stesse cercando di capire qualcosa che nessuno l’aiutava a comprendere.

Quando tornò a casa quella sera, la feci sedere e le parlai con calma. “Tesoro, voglio che ti senta al sicuro qui. Ma ho bisogno che tu mi dica—cosa significano questi disegni?”

Non rispose subito. Mi guardò, poi guardò oltre me, verso il corridoio.

“Credo che voglia uscire,” sussurrò. “A lei non piace che tu sia qui.”

“Chi?”

“La zia dell’altra volta.”

La fissai. “Safiya… non hai un’altra zia. Ci sono solo io.”

Scosse la testa, decisa. “Non di sangue. Viveva qui prima di te. Nei muri.”

A quel punto ho pensato: trauma, forse psicosi. Una bambina che riversa anni di instabilità in storie inventate per affrontare lo stress. Feci quello che farebbe chiunque al mio posto: chiamai uno psicologo infantile e fissai un colloquio.

Ma poi la vicina disse qualcosa che mi fece gelare il sangue.

La signora Demsky vive due case più in là. È nel quartiere dagli anni ’80. Stavo portando fuori la spazzatura quando mi salutò e mi chiese come andava con la bambina in casa.

Poi disse: “Strano che abbiano lasciato di nuovo abitare quella casa, dopo quello che è successo.”

Mi bloccai. “Cosa intende?”

“Oh, sai, la donna che ci viveva prima. L’artista. Quella che è sparita.”

A quanto pare, una certa Avigail aveva affittato la mia casa cinque anni prima che la comprassi. Solitaria, eccentrica. Nessuna famiglia stretta. Un giorno aveva smesso di frequentare il suo studio di ceramica. La posta si accumulava. Nessun segno di effrazione, ma era scomparsa. La polizia indagò, ma nulla. Caso archiviato. Tutti pensarono che fosse fuggita o sparita volontariamente.

Ma il tempismo mi fece girare la testa. Cinque anni prima che mi trasferissi.

E secondo le note nel secondo quaderno di Safiya… era da cinque anni che la “zia dell’altra volta” sussurrava dai condotti dell’aria.

Sono una donna pratica. Non credo ai fantasmi. Ma credo nei segreti nascosti in bella vista.

Così chiamai mio cugino Bahram, che lavora nell’edilizia, e gli chiesi di aiutarmi a ispezionare il sottoscala. Rimuovemmo il pannello nell’armadio del cappotto ed entrammo.

Non c’era molto—vecchio isolamento, ragnatele, qualche cartaccia. Ma dietro una parete, trovammo una sezione sigillata. Cartongesso inchiodato su una cornice che chiaramente non era originale.

Lo scoperchiammo.

Dentro c’era uno scomparto stretto. E al suo interno… tele. Decine. Tutte nello stesso stile: astratto, caotico, prevalentemente grigi e rossi.

E in un angolo, sotto un telo macchiato, c’era una scultura di ceramica. Una donna a grandezza naturale. Braccia incrociate. Occhi spalancati.

Tremavo tutta.

Qualche giorno dopo, venne un detective. La donna scomparsa era Avigail Dagan, confermato. La scultura fu inviata al laboratorio. L’analisi rivelò che l’argilla era stata mescolata con resti umani—i suoi.

Mi mancarono le gambe.

Ma la cosa che mi sconvolse di più fu questa: sul fondo della scultura, inciso in corsivo sbiadito, c’era scritto:

“Lei non voleva andarsene. Così sono rimasta io.”

Non si è mai saputo con certezza cosa le fosse successo. Nessun arresto. Nessuna prova chiara di reato, oltre all’evidenza dei fatti. Ma il caso fu riaperto, e d’un tratto tutto ciò che sembrava strano in quella casa ebbe senso.

Safiya non stava inventando nulla. Aveva percepito qualcosa che io avevo ignorato. Che fosse un residuo emotivo o altro… ancora non lo so.

Ma ecco il colpo di scena.

Dopo che la scultura fu rimossa e il sottoscala ripulito, Safiya smise di disegnare la donna chiusa nell’armadio. Completamente.

Ma cominciò a disegnare qualcos’altro: stanze luminose. Porte aperte. Girasoli.

Un giorno mi consegnò un disegno con noi due su un’altalena da veranda, la sua testa sulla mia spalla. In un angolo aveva scritto:

“Non c’è più nessuno nei muri.”

Quando le chiesi perché avesse scritto quella frase, rispose:

“Perché l’hai vista. E lei ha lasciato andare.”

Ancora oggi non so cosa abbia vissuto davvero Safiya. Forse la casa portava un’impronta. Forse sua madre le aveva raccontato storie confuse prima della riabilitazione.

O forse—forse trauma e verità a dodici anni si somigliano molto.

Ma una cosa la so con certezza: quando ci fermiamo ad ascoltare le voci più silenziose—i bambini, quelli ignorati, quelli che disegnano strane cose mentre mangiano—possiamo trovare i pezzi mancanti.

A volte la guarigione non è medicina. A volte è una porta chiusa che si apre, un segreto che esce alla luce, e una bambina che finalmente disegna girasoli anziché ombre.

Quel disegno ora è appeso sul mio frigorifero.

E non chiudo più a chiave la porta della camera da letto.

Non perché non abbia paura.

Ma perché ora so cosa temevamo.

Se sei arrivato a leggere fino a qui, grazie.

E se hai un bambino nella tua vita che continua a disegnare sempre la stessa cosa strana—chiedigli di raccontartela. Davvero.

Potresti essere l’unico a farlo.



