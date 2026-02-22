Dario Marini trovato senza vita dopo una settimana: era figlio di un imprenditore padovano





Si sono spente le speranze di ritrovare in vita Dario Marini, un uomo di 39 anni residente a Chiesanuova, figlio di Ermenegildo Marini, un noto imprenditore padovano attivo nel settore dei lavori stradali con un’azienda a Rubano. Dario, scomparso domenica 15 febbraio, è stato rinvenuto senza vita nella mattinata di domenica 22 febbraio, nelle campagne del Trentino, non lontano dalla sua auto, una Fiat 500 L bianca, che era stata trovata alcuni giorni prima davanti al cimitero di Sabbionara, in via Pozza ad Avio.





Nei giorni precedenti al ritrovamento, le ricerche avevano seguito una pista complessa che aveva visto Dario spostarsi tra diverse regioni. Le prime tracce della sua giornata di scomparsa portavano a Bologna, da dove si presume sia rientrato in Veneto prima di dirigersi verso il Trentino. Dario lavorava nell’azienda di famiglia e chi lo conosceva sottolineava la sua routine quotidiana legata agli impegni professionali, senza segnalazioni di problemi personali rilevanti.

La famiglia, preoccupata per il mancato rientro, aveva immediatamente sporto denuncia di scomparsa presso le autorità competenti. Nelle ore successive, l’appello per ritrovare Dario era stato rilanciato anche dal presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia. L’intera comunità aveva seguito con apprensione le ricerche, sperando in un esito positivo.

Al momento, le cause del decesso non sono state chiarite. Saranno necessari ulteriori accertamenti da parte delle autorità per stabilire con precisione come l’uomo abbia perso la vita. Sul posto, i carabinieri hanno eseguito i rilievi del caso, mentre la procura ha avviato indagini preliminari per ricostruire le ultime ore prima della scomparsa e comprendere le circostanze dell’accaduto.

La notizia della morte di Dario Marini ha lasciato un segno profondo nella comunità di Chiesanuova e tra coloro che conoscevano la famiglia. Ermenegildo Marini è una figura nota nel settore dei lavori stradali a Padova, e la tragedia che ha colpito il figlio ha suscitato immediata commozione a livello locale, con messaggi di vicinanza da parte di colleghi e istituzioni.

La scomparsa di Dario ha messo in luce non solo il dolore della famiglia, ma anche l’importanza della comunità nel sostenere chi vive momenti di profonda angustia. La solidarietà espressa da amici e conoscenti è stata un segnale forte di come la comunità possa unirsi nei momenti di crisi.

Le indagini proseguono per chiarire i dettagli della vicenda, mentre la famiglia affronta un lutto inimmaginabile. La speranza di ritrovare Dario vivo si è trasformata in un profondo cordoglio, e il ricordo di un uomo che aveva una vita davanti a sé rimarrà impresso nei cuori di chi lo ha conosciuto. La comunità di Chiesanuova si unisce per onorare la memoria di Dario, un giovane la cui vita è stata tragicamente interrotta, e per sostenere la famiglia Marini in questo difficile momento.



