Minibus sprofonda nel lago ghiacciato più profondo al mondo: 8 morti, famiglia sterminata





Una tragedia ha colpito la Siberia, dove sette turisti di origine cinese e un autista russo hanno perso la vita dopo che il minibus su cui viaggiavano è affondato nelle acque gelide del lago Bajkal, il lago più profondo del mondo. I momenti successivi all’incidente sono stati ripresi da alcuni testimoni, mostrando l’unico sopravvissuto mentre tentava di uscire dal veicolo sommerso. In uno dei video, si vede anche un uomo correre verso il minibus con una corda nel tentativo di effettuare un salvataggio, ma senza successo.





Tra le vittime si trovava una bambina di otto anni, deceduta insieme ai genitori. Inoltre, tra i morti ci sono due donne di 28 anni e altre due di 31 e 40 anni. Il governatore regionale di Irkutsk, Igor Kobzev, ha espresso le sue “più sentite condoglianze alle famiglie e agli amici delle persone che hanno perso la vita a causa dell’incidente”. Secondo quanto dichiarato da Kobzev in un post su Telegram, il minibus è caduto in una fessura di ghiaccio larga tre metri. Ha inoltre avvertito: “Vorrei ricordarvi ancora una volta che uscire sul ghiaccio del lago Bajkal non è solo proibito in questo momento. È mortalmente pericoloso.” Il governatore ha esortato i turisti a rivolgersi esclusivamente a tour operator ufficiali per evitare situazioni simili.

Il lago Bajkal, dichiarato patrimonio mondiale dell’UNESCO, si trova vicino al confine con la Mongolia ed è una meta molto popolare tra i turisti cinesi, che vi si recano per pattinare, fare escursioni e sciare sul gigantesco lago, che si ghiaccia durante l’inverno. Con oltre 1.500 metri di profondità, il lago è il più grande lago d’acqua dolce del mondo e occupa un’area pari a circa un quarto dell’Inghilterra.

Purtroppo, non è la prima volta che si verificano incidenti mortali nella zona. A fine gennaio, un turista cinese era morto dopo che l’auto su cui viaggiava si era ribaltata sulla superficie ghiacciata del lago. Le autorità locali stanno attualmente conducendo indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e per comprendere meglio le circostanze che hanno portato a questa tragica perdita di vite umane.

Il lago Bajkal, con la sua bellezza naturale e la sua importanza ecologica, continua a essere una meta ambita per molti turisti, ma la tragedia recente sottolinea i pericoli associati all’attraversamento di superfici ghiacciate, specialmente in condizioni incerte. Gli esperti avvertono che le fessure nel ghiaccio possono essere difficili da individuare e che è fondamentale rispettare le normative di sicurezza per garantire la propria incolumità.



