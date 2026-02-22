​​


Se il tuo bambino di 8 anni presenta orticaria da due mesi e sta peggiorando, è importante non ignorare la situazione.

Emanuela B.
22/02/2026
Ecco cosa sapere in modo chiaro e pratico.



Cos’è l’orticaria?

L’orticaria è una condizione della pelle caratterizzata da:

  • Pomfi rialzati (chiazze gonfie)
  • Forte prurito
  • Lesioni rotonde o ad anello che possono unirsi
  • Comparsa rapida e scomparsa entro 24 ore (ogni singola lesione)

È causata dal rilascio di istamina da parte dei mastociti, che provoca fuoriuscita di liquidi dai capillari cutanei.

Circa 1 persona su 5 la sperimenta almeno una volta nella vita.

Quando dura più di 6 settimane

Se i sintomi persistono oltre 6 settimane, si parla di:

👉 Orticaria cronica

Nel caso di tuo figlio (2 mesi), rientra già in questa categoria.

Nell’orticaria cronica:

  • La causa spesso non è chiara
  • Non sempre è dovuta ad allergia
  • Può essere autoimmune
  • Può essere aggravata da stress o infezioni

Attenzione all’angioedema

Se noti anche:

  • Gonfiore di labbra
  • Palpebre gonfie
  • Gonfiore dentro la bocca
  • Gonfiore delle mani o dei piedi

Si tratta probabilmente di angioedema, che può essere più doloroso che pruriginoso.

⚠️ Se compare:

  • Difficoltà a respirare
  • Voce rauca
  • Gonfiore alla gola

👉 È un’emergenza medica. Andare subito al pronto soccorso.

Cause comuni nei bambini

Nei bambini, le cause più frequenti sono:

  • Infezioni virali recenti
  • Allergie alimentari
  • Allergie ambientali (polline, polvere)
  • Stress emotivo
  • Alcuni farmaci
  • Caldo, freddo, pressione sulla pelle (orticaria fisica)

Importante: nell’orticaria cronica infantile, nella maggior parte dei casi non si trova una causa specifica.

Cosa fare adesso (passi concreti)

Dato che dura da 2 mesi e sta peggiorando:

1️⃣ Prenota una visita pediatrica o allergologica

Chiedi valutazione per:

  • Esami del sangue
  • Test allergologici (se indicati)
  • Esclusione di cause autoimmuni

2️⃣ Antistaminici

Il medico può prescrivere:

  • Antistaminici non sedativi quotidiani (sicuri nei bambini)
    Spesso vanno presi per settimane, non solo al bisogno.

3️⃣ Evitare trigger evidenti

Osserva se peggiora con:

  • Bagni caldi
  • Sudorazione
  • Stress
  • Alcuni cibi

Tenere un diario può aiutare.

4️⃣ Idratazione della pelle

  • Creme emollienti
  • Evitare saponi aggressivi
  • Vestiti in cotone

Quando preoccuparsi di più

Rivolgiti subito al medico se compaiono:

  • Febbre persistente
  • Dolori articolari
  • Lividi strani
  • Perdita di peso
  • Orticaria che lascia macchie permanenti

Una cosa importante da sapere

L’orticaria cronica nei bambini raramente è pericolosa, ma può essere molto fastidiosa e stressante.

La buona notizia:
Nella maggior parte dei casi migliora spontaneamente nel tempo, anche se può durare mesi.



