Se il tuo bambino di 8 anni presenta orticaria da due mesi e sta peggiorando, è importante non ignorare la situazione.

Ecco cosa sapere in modo chiaro e pratico.
Cos’è l’orticaria?
L’orticaria è una condizione della pelle caratterizzata da:
- Pomfi rialzati (chiazze gonfie)
- Forte prurito
- Lesioni rotonde o ad anello che possono unirsi
- Comparsa rapida e scomparsa entro 24 ore (ogni singola lesione)
È causata dal rilascio di istamina da parte dei mastociti, che provoca fuoriuscita di liquidi dai capillari cutanei.
Circa 1 persona su 5 la sperimenta almeno una volta nella vita.
Quando dura più di 6 settimane
Se i sintomi persistono oltre 6 settimane, si parla di:
👉 Orticaria cronica
Nel caso di tuo figlio (2 mesi), rientra già in questa categoria.
Nell’orticaria cronica:
- La causa spesso non è chiara
- Non sempre è dovuta ad allergia
- Può essere autoimmune
- Può essere aggravata da stress o infezioni
Attenzione all’angioedema
Se noti anche:
- Gonfiore di labbra
- Palpebre gonfie
- Gonfiore dentro la bocca
- Gonfiore delle mani o dei piedi
Si tratta probabilmente di angioedema, che può essere più doloroso che pruriginoso.
⚠️ Se compare:
- Difficoltà a respirare
- Voce rauca
- Gonfiore alla gola
👉 È un’emergenza medica. Andare subito al pronto soccorso.
Cause comuni nei bambini
Nei bambini, le cause più frequenti sono:
- Infezioni virali recenti
- Allergie alimentari
- Allergie ambientali (polline, polvere)
- Stress emotivo
- Alcuni farmaci
- Caldo, freddo, pressione sulla pelle (orticaria fisica)
Importante: nell’orticaria cronica infantile, nella maggior parte dei casi non si trova una causa specifica.
Cosa fare adesso (passi concreti)
Dato che dura da 2 mesi e sta peggiorando:
1️⃣ Prenota una visita pediatrica o allergologica
Chiedi valutazione per:
- Esami del sangue
- Test allergologici (se indicati)
- Esclusione di cause autoimmuni
2️⃣ Antistaminici
Il medico può prescrivere:
- Antistaminici non sedativi quotidiani (sicuri nei bambini)
Spesso vanno presi per settimane, non solo al bisogno.
3️⃣ Evitare trigger evidenti
Osserva se peggiora con:
- Bagni caldi
- Sudorazione
- Stress
- Alcuni cibi
Tenere un diario può aiutare.
4️⃣ Idratazione della pelle
- Creme emollienti
- Evitare saponi aggressivi
- Vestiti in cotone
Quando preoccuparsi di più
Rivolgiti subito al medico se compaiono:
- Febbre persistente
- Dolori articolari
- Lividi strani
- Perdita di peso
- Orticaria che lascia macchie permanenti
Una cosa importante da sapere
L’orticaria cronica nei bambini raramente è pericolosa, ma può essere molto fastidiosa e stressante.
La buona notizia:
Nella maggior parte dei casi migliora spontaneamente nel tempo, anche se può durare mesi.
Add comment