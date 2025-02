Mia suocera ha preteso di sedersi tra me e suo figlio al nostro matrimonio — non si aspettava che accettassi così facilmente.

Quando la futura suocera di Giulia, Patrizia, ha chiesto di sedersi tra lei e suo figlio, Ettore, al loro matrimonio, sembrava solo un’altra delle sue richieste esagerate, parte di una lunga lista di comportamenti controllanti. Ma la risposta di Giulia non è stata quella che tutti si aspettavano.





Quando ho accettato la richiesta assurda di Patrizia nel giorno del mio matrimonio, ho visto sul suo volto un’espressione di trionfo. Pensava di aver vinto, convinta che avrei ceduto come avevo sempre fatto prima.

Ma questa volta era diverso. Questa volta avevo un piano che l’avrebbe fatta riflettere sulle sue azioni.

Quando mi sono fidanzata con Ettore, sapevo che non stavo solo sposando lui. Stavo anche entrando nella sua relazione molto stretta, quasi soffocante, con sua madre, Patrizia. La amava profondamente, e sebbene di solito questo sia positivo, in questo caso sembrava che stessi competendo con lei per la sua attenzione.

Dal momento in cui abbiamo annunciato il nostro fidanzamento, Patrizia sembrava pensare che fosse il suo matrimonio, non il mio.

“Giulia, i gigli sono troppo semplici per un matrimonio”, disse durante il nostro primo incontro con il fiorista, arricciando il naso. “Le rose sono molto più eleganti. Ettore adora le rose, vero, tesoro?”

Ettore annuì distrattamente, scrollando il telefono.

Io sorrisi, cercando di ricordarmi di scegliere le battaglie. Ma non erano solo i fiori.

La cosa è che aveva opinioni su tutto. E indovinate un po’? Aveva anche il coraggio di dirmi cosa indossare nel mio giorno speciale.

“Sei sicura di voler indossare qualcosa di così… attillato?” mi chiese durante una prova. “Potrebbe essere scomodo durante la cerimonia.”

Mi sono fatta una risata, ma dentro ero furiosa.

L’ho lasciato passare perché sapevo che discutere con Patrizia significava cercare di muovere un masso in salita. Spiegare qualsiasi cosa a lei non ne valeva la pena, perché aveva un atteggiamento del tipo “so di avere sempre ragione”.

Una sera, l’ho invitata a cena, sperando di colmare il divario.

Ho passato ore a preparare la lasagna preferita di Ettore da zero, con pane all’aglio e insalata Caesar.

Quando è arrivata, l’ho accolta calorosamente, cercando di farla sentire benvenuta.

Quando Ettore ha assaggiato la lasagna, non ha potuto fare a meno di lodare le mie doti culinarie.

“Wow, è fantastica, Giulia!” disse. “Mi piace tantissimo!”

Ma Patrizia non poteva sopportare di sentire suo figlio parlare così bene di me.

“Beh, ovvio che è buona”, disse con voce carica di sarcasmo. “La lasagna non è esattamente scienza missilistica, vero?”

Ettore non si accorse nemmeno di cosa avesse detto sua madre, mentre io potevo sentire le guance bruciarmi.

“Sono contenta che ti piaccia, Ettore,” dissi dolcemente, cercando di mantenere la calma.

Più tardi, mentre sparecchiavo i piatti, Patrizia mi ha raggiunta in cucina.

“Giulia,” iniziò, “so che lo fai con buon cuore, ma un uomo come Ettore ha bisogno di più di un bel viso e una lasagna passabile. Il matrimonio è una cosa seria, cara.”

Volevo rispondere, dirle di smettere di sminuirmi nella mia stessa casa. Ma invece ho annuito e detto: “Grazie per il consiglio, Patrizia. Lo terrò a mente.”

Gli episodi si sono moltiplicati.

Come quando “per caso” ha prenotato un weekend in una spa con Ettore proprio nello stesso weekend in cui avevamo programmato di visitare una location.

“Oh, non sapevo che avessi già dei programmi,” disse, fingendo innocenza. “Ettore, vieni comunque con me, vero?”

E ovviamente, è andato.

Ma anche con tutto questo, non mi aspettavo che Patrizia facesse uno spettacolo del genere durante il matrimonio.

Quello è stato il momento in cui ho capito che non potevo più restare in silenzio.

Il giorno del matrimonio era splendido.

Cielo sereno, una leggera brezza e una calda sensazione che rendeva tutto perfetto.

Avrei dovuto concentrarmi sulla gioia di sposare Ettore, ma quando Patrizia è arrivata, era chiaro che la mia attenzione non sarebbe durata.

È uscita dalla macchina con un abito bianco, lungo fino al pavimento, con pizzo e cristalli scintillanti, una piccola coda che strisciava dietro.

Per un momento ho pensato che avesse scambiato gli abiti con me. Poi ho capito che non era un errore.

“Ettore, tesoro! Guardati!” esclamò Patrizia, correndo verso di lui mentre io stavo a pochi passi. “Non ti sembra il più bel uomo del mondo, Giulia?” chiese, senza aspettare una risposta, mentre sistemava la cravatta di Ettore e gli dava un bacio sulla guancia.

Io sorrisi forzatamente. “Sì, Patrizia. Devi essere molto fiera di lui.”

“Oh, lo sono,” si vantò. “È sempre stato la mia roccia, il mio numero uno.”

Quella era la mossa tipica di Patrizia: far sapere a tutti esattamente quale fosse il suo posto nella vita di Ettore.

A quel punto mi sono ricordata di respirare. Questo era il mio giorno, non il suo. O almeno, doveva esserlo.

Quando è arrivato il momento della reception, ero pronta a lasciar perdere le piccole frecciatine e concentrarmi sulla gioia della serata.

Io ed Ettore ci siamo diretti al tavolo principale, mano nella mano, sorridendo agli invitati. Ma appena siamo arrivati ai nostri posti, ho notato Patrizia che ci stava osservando da vicino.

Prima che potessi capire cosa stava succedendo, ha preso una sedia da un tavolo vicino, l’ha trascinata rumorosamente sul pavimento e l’ha piazzata tra me e Ettore.

“Ecco!” annunciò, sedendosi con un sorriso compiaciuto. “Adesso posso stare accanto a mio figlio. Non voglio perdere un attimo di questo giorno speciale.”

Un’ondata di sussurri si diffuse nella stanza.

Guardai Ettore, aspettando che dicesse qualcosa, qualsiasi cosa, per risolvere la situazione.

Invece, lui ha semplicemente alzato le spalle.

“Patrizia, questo è il tavolo degli sposi,” dissi. “Dobbiamo sedere insieme.”

Ma Patrizia non è una di quelle persone che capisce facilmente.

“Oh, Giulia,” sospirò. “Non essere così sensibile. Sono la donna più importante della sua vita, e lo sarò sempre. Dovresti rispettarlo.”

Fu allora che Ettore finalmente parlò. Ma non disse quello che volevo sentire.

“Va bene, amore,” disse, come se non fosse successo nulla. “È solo una sedia.”

Solo una sedia, pensai. Solo una sedia? Va bene.

“Sai che c’è, Patrizia?” dissi con un sorriso dolce. “Hai proprio ragione. Facciamolo come vuoi tu.”

Il suo volto si illuminò di sorpresa, e sorrise, pensando di aver vinto.

Poco sapeva che avevo già un piano in mente che l’avrebbe fatta arrossire di imbarazzo.

Patrizia si sdraiò nella sua sedia, godendosi quello che pensava fosse il suo trionfo.

Nel frattempo, Ettore era impegnato a salutare gli ospiti come se nulla fosse accaduto.

Rimasi seduta qualche minuto, forzandomi a sorridere e fingendo di andare d’accordo con la farsa. Ma dentro di me, ero furiosa.

“Scusate, vado un attimo via,” dissi, alzandomi e sistemando il vestito. “Devo allontanarmi un po’.”

Né Patrizia né Ettore prestarono molta attenzione mentre mi allontanavo verso il corridoio.

Una volta che ero fuori dalla vista, tirai fuori il mio telefono per fare una chiamata importante.

“Ciao, sono Giulia,” dissi, mantenendo la calma nonostante il fuoco che ardeva dentro di me. “Devo fare un cambiamento dell’ultimo minuto alla torta. So che è a breve, ma è davvero importante.”

Dall’altra parte, ci fu una breve esitazione. Poi l’altro rispose: “Posso farlo, certo, non preoccuparti.”

Gli inviai subito una foto e le istruzioni.

“Perfetto,” dissi. “Grazie mille.”

Dopo aver chiuso la chiamata, mi presi un momento per raccogliermi, sistemai il velo e lasciando svanire il sorriso che mi si stava formando sulle labbra.

Quando tornai al tavolo principale, Patrizia era ancora lì, a raccontare per l’ennesima volta una storia dell’infanzia di Ettore.

Mi sedetti silenziosamente, mantenendo lo sguardo su di lei e contando mentalmente i minuti prima che il mio piano andasse a buon fine.

Arrivò il momento del primo ballo, e stavo aspettando la mossa successiva di Patrizia.

E infatti, quando iniziò la musica e Ettore mi fece cenno di ballare, Patrizia si avventò su di lui come un falco.

“Oh, Ettore, facciamo vedere a tutti come si fa!” disse, afferrandogli la mano e trascinandolo sulla pista da ballo prima che potessi rispondere.

Rimasi lì a guardare mentre ballavano.

Patrizia sorrideva mentre ballava con suo figlio, mentre gli ospiti si scambiavano occhiate imbarazzate.

“È… insolito,” sentii dire da un ospite.

“Non è il primo ballo che si fa con la sposa?” sussurrò un altro.

Ma io sorrisi, mantenendo l’espressione serena. Se qualcuno pensava che fossi turbata, si sbagliava.

Tutto stava andando esattamente come volevo.

Dopo quello che sembrò un’eternità, Ettore tornò al tavolo.

“Scusa per prima,” mormorò mentre si sedeva.

“Va bene,” mentii.

Guardai Patrizia, che si godeva l’attenzione che pensava di aver rubato.

E poi arrivò il momento che aspettavo. Il taglio della torta.

Le luci si abbassarono, e le mie damigelle portarono il capolavoro a tre piani, con scintille che lampeggiavano mentre la folla applaudiva.

Il sorriso di Patrizia si allargò quando la torta fu finalmente visibile, ma quando la vide completamente, i suoi occhi si spalancarono.

Sopra la torta c’erano due figurine, e non erano né della sposa né dello sposo.

Erano invece un marito e sua madre, posati insieme. La somiglianza era incredibile. La cravatta di Ettore e la collana di perle di Patrizia erano ben visibili.

“Surpresa!” esclamai. “Com’è la torta, Patrizia?”

“Giulia…” balbettò, la voce tremante. “C-Cosa dovrebbe significare tutto questo?”

Mi alzai lentamente con il microfono in mano.

“Patrizia, Ettore,” sorrisi guardandoli. “Volevo rendere omaggio al legame che c’è tra voi. È chiaro a tutti qui che siete voi la vera coppia della serata. Quindi, per favore, tagliate insieme questa bellissima simbolo della vostra relazione.”

La stanza esplose in mormorii, alcuni ridacchiarono soffocatamente. Le mani di Patrizia tremavano mentre le mettevo il coltello in mano.

“Vai pure,” dissi dolcemente. “Tutti ti guardano.”

Patrizia guardò Ettore, gli occhi pieni di supplica, ma lui era troppo stupito per parlare.

“Giulia,” sibilò tra i denti. “Questo è inappropriato.”

“Inappropriato?” ripetei con finta sorpresa. “Oh, Patrizia, non essere così sensibile. Del resto, sei la donna più importante della sua vita. È proprio quello che mi stai dicendo?”

Un’ondata di risate percorse gli ospiti, e sapevo di averli dalla mia parte. Nel frattempo, gli amici di Patrizia si scambiavano occhiate imbarazzate. Chiaramente, si sentivano a disagio per lo spettacolo.

Mi avvicinai al microfono una ultima volta. “Ora, se volete scusarmi, ho cose più importanti da fare che lottare per pochi spicci di attenzione nel giorno del mio matrimonio.”

Mi voltai, feci un cenno alle mie damigelle e uscì dalla reception.

Dietro di me, sentivo scricchiolare le sedie, i sussurri diventavano più forti e il tintinnio dei bicchieri diventava più debole. La folla cominciava a dispersarsi, lasciando Patrizia e Ettore sotto una luce imbarazzante.

Quando raggiungemmo la limousine, le damigelle e io ridevamo talmente tanto che a malapena riuscivamo a respirare.

Aprimmo la champagne e brindammo alla libertà. Sapevano perfettamente perché avevo deciso di non sposare Ettore.

Più tardi, ho sentito che Patrizia ha cercato di fare bella figura, ma anche le sue amiche più vicine avevano dei limiti.

“Te lo sei cercato,” le ha detto una di loro.

E Ettore? Beh, è venuto a chiedere un’altra chance, ma ormai avevo chiuso. Cancellai la licenza matrimoniale la mattina dopo e chiusi ufficialmente quel capitolo della mia vita.

Nessun rimpianto, e nessun ripensamento. Solo un’enorme sensazione di sollievo e la consapevolezza che finalmente Patrizia ha ricevuto l’attenzione che ha sempre voluto.

E voi, cosa avreste fatto al mio posto?