Mia suocera si sposa a 70 anni

Non credevo ai miei occhi quando la foto è comparsa nel gruppo familiare. Mia suocera, Dorella, splendeva in un abito da sposa—velo, bouquet, tutto.





Per poco non mi è caduto il telefono. A 70 anni, stava per sposarsi? E con qualcuno che aveva conosciuto solo pochi mesi fa in casa di riposo? Era una specie di crisi di mezza età—beh, di tarda età?

“Puoi crederci?” mormorai a mio marito, Giacomo, mentre gli porgevo il telefono.

Lui guardò lo schermo e alzò le spalle.

“Bene per lei.”

“Bene per lei?!” ripetei, incredula. “Ha 70 anni, Giacomo! Settanta! Non pensi che sia un po’… ridicolo? E da dove arrivano tutti i soldi per questo matrimonio? Non dovrebbe risparmiare per i suoi nipoti?”

Giacomo fece una smorfia, ma non disse nulla. Tornò a guardare la sua partita in TV. Questo mi fece innervosire ancora di più.

La mattina dopo, ero ancora infuriata mentre scorrevo nel gruppo. Più foto di Dorella e del suo fidanzato, Franco, continuavano a comparire.

Eccoli lì, mano nella mano, ridendo, addirittura provando delle sneakers abbinate in quello che sembrava un centro commerciale.

A quel punto mi fermai a riflettere. Chi ero io per decidere cosa fosse ridicolo o meno? Dorella sembrava davvero felice—più felice di quanto l’avessi vista in anni. Forse l’amore non ha età.

Sospirai e posai il telefono. Forse, invece di giudicare, dovrei semplicemente augurarle felicità.