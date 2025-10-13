Milano, colpisce la compagna e il padre di lei con una bistecchiera: 37enne arrestato a Cassano d’Adda





Questa mattina a Cassano d’Adda (Milano) i carabinieri hanno arrestato un uomo di 37 anni ritenuto responsabile di aver colpito la compagna e il padre di lei con una bistecchiera, per poi rinchiuderli nello stesso appartamento.





A lanciare l’allarme è stato un passante che ha visto in strada la donna, 52 anni, sanguinante e in lacrime, insieme al padre di 76 anni. I successivi accertamenti hanno ricostruito che l’uomo, dopo aver aggredito la compagna, avrebbe anche ferito l’anziano intervenuto in suo soccorso e li avrebbe poi chiusi a chiave impedendo loro di uscire. Le vittime sono comunque riuscite a fuggire da una finestra e a chiedere aiuto ai passanti.

I soccorsi del 118 hanno trasportato entrambi all’ospedale di Treviglio: la donna ha riportato una frattura al braccio sinistro e una ferita lacero-contusa alla mano destra; il padre ha riportato un trauma cranico e altre lesioni al capo. I carabinieri della Tenenza di Cassano d’Adda hanno arrestato il 37enne con le accuse di maltrattamenti in famiglia, sequestro di persona e lesioni aggravate, e lo hanno portato nel carcere milanese di San Vittore.



