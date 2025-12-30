Milano, identificata la donna trovata morta in cortile: è Aurora Livoli, 19 anni, scomparsa da Latina un mese fa





La giovane donna rinvenuta senza vita in un cortile condominiale alla periferia di Milano è stata identificata come Aurora Livoli, una ragazza di 19 anni. I genitori della giovane hanno potuto riconoscerla grazie alla diffusione delle immagini estratte dalle videocamere di sorveglianza, che la ritraevano mentre passeggiava con un uomo, ancora non identificato, poco prima del ritrovamento del suo corpo.





Aurora, originaria di Roma e residente nella provincia di Latina, si era allontanata volontariamente da casa lo scorso 4 novembre. La sua famiglia, preoccupata per la sua scomparsa, aveva immediatamente sporto denuncia. L’ultimo contatto con la ragazza risale al 26 novembre, quando aveva comunicato ai genitori di star bene e di non avere intenzione di tornare a casa, senza fornire ulteriori dettagli sulla sua posizione.

Il corpo di Aurora è stato trovato il 29 dicembre in un’aiuola di via Paruta, in condizioni inquietanti: semi svestita, con i pantaloni abbassati e una giacca scura a coprire il seno, presentava evidenti segni di violenza sul collo. Gli investigatori ipotizzano che la morte possa essere avvenuta per strangolamento e violenza sessuale, e per questo motivo la Procura di Milano ha aperto un fascicolo per omicidio a carico di ignoti.

Le indagini preliminari indicano che il decesso di Aurora potrebbe essere avvenuto dopo le 22 di domenica 28 dicembre. Tuttavia, l’ora esatta della morte e la natura dei segni rinvenuti sul collo della vittima saranno chiariti solo dall’esame autoptico, previsto per il 31 dicembre. Ulteriori accertamenti sono in corso per determinare se la giovane sia stata effettivamente vittima di violenza sessuale.

Le ricerche sono attualmente concentrate sull’uomo che è stato ripreso accanto a Aurora nei momenti precedenti al ritrovamento del cadavere. I due sono stati filmati dalle telecamere di sicurezza del quartiere Gorla, mentre entravano nel cortile di via Paruta durante la notte. Tuttavia, non sembra che si trattasse di una coppia in cerca di intimità, poiché l’uomo si è allontanato da solo poco dopo.

Questa tragica vicenda ha scosso la comunità locale e ha sollevato interrogativi sulla sicurezza e sul benessere delle giovani donne. La famiglia di Aurora si trova ora a dover affrontare un dolore incommensurabile, mentre le autorità cercano di fare chiarezza su quanto accaduto.

L’inchiesta è ancora nelle fasi iniziali, e gli investigatori stanno lavorando per raccogliere ulteriori prove e testimonianze che possano aiutare a ricostruire gli eventi che hanno portato alla morte di Aurora Livoli. La sua tragica fine ha suscitato un forte interesse mediatico e ha portato a una riflessione più ampia sui temi della violenza di genere e della protezione delle persone vulnerabili.



