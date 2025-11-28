Milano, il sindaco PD choc: ‘Hanno vinto i Maranza’, e vuole cancellare il Capodanno in piazza Duomo





A causa di preoccupazioni per la sicurezza pubblica, Milano non celebrerà il Capodanno in Piazza Duomo. Stefania Cavallaro, nel suo servizio al TG4, ha introdotto la questione affermando: “Stiamo consegnando la piazza centrale, il cuore di una città e di una civiltà, e stiamo dichiarando: ‘Ci arrendiamo a ciò che è accaduto, perché, tutto sommato, è preferibile lasciare le cose come stanno piuttosto che organizzare un concerto di Capodanno’”.





Tommaso Cerno ha espresso il suo parere, definendo la situazione “il simbolo della resa nel nome di una falsa integrazione, al più grande fallimento della cultura contemporanea”. Ha inoltre aggiunto: “D’altra parte, una cultura che rinuncia al presepe o al Natale nel nome dell’integrazione, che cos’è se non una resa?”.

Grazie ai maranza Milano non festeggerà il capodanno in piazza Duomo.

Il Consigliere municipale per Fratelli d’Italia a Milano, Lorenzo La Russa, ha espresso critiche riguardo alla decisione del Sindaco Beppe Sala di non autorizzare i festeggiamenti di Capodanno in Piazza Duomo. La Russa ha affermato che il Sindaco Sala si lascia influenzare politicamente da gruppi estremisti. Il Sindaco Sala ha giustificato la sua decisione citando preoccupazioni per la sicurezza pubblica, in particolare in merito a potenziali episodi di violenza, molestie, uso di droghe e fuochi d’artificio fuori controllo.

Il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e leader della Lega, Matteo Salvini, aveva precedentemente espresso la speranza che il Sindaco Sala organizzasse eventi per Natale e Capodanno, sottolineando che l’anno precedente non erano stati organizzati festeggiamenti a causa di timori per possibili disordini. Tuttavia, la decisione di non allestire la piazza per Capodanno non ha soddisfatto le aspettative di alcuni cittadini e rappresentanti politici.



