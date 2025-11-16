Milano, violento impatto in viale Fulvio Testi: giovane in fin di vita, tre feriti





Nella mattina di domenica, poco prima delle 6.30, un tragico incidente ha avuto luogo a Milano, precisamente in viale Fulvio Testi, una delle arterie principali che collega la città a Monza. L’incidente ha coinvolto due veicoli: una Opel Corsa e una Mercedes Classe G Brabus. Il sinistro è avvenuto all’altezza della fermata della metropolitana Bicocca, un’area caratterizzata da un intenso traffico, specialmente durante le ore di punta.





A bordo dell’Opel Corsa viaggiavano tre persone. Il conducente, un giovane di 21 anni, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda a causa di un arresto cardiaco. Le altre due persone a bordo, una ragazza di 23 anni e un giovane di 32 anni, sono anch’esse rimaste ferite nell’incidente. Il bilancio complessivo dei feriti è di quattro persone, compreso il guidatore dell’Opel.

La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine. Gli agenti della polizia locale sono intervenuti sul posto per effettuare i rilievi del caso e per raccogliere testimonianze di eventuali testimoni. La Mercedes Classe G Brabus, il secondo veicolo coinvolto, era guidata da un uomo che è stato sottoposto all’alcoltest per verificare il suo stato al momento dell’incidente. I risultati di questo test saranno fondamentali per comprendere se l’uso di alcol possa aver influito sulla guida.

Il giovane di 21 anni, alla guida dell’Opel Corsa, ha subito le conseguenze più gravi. Le sue condizioni sono state descritte come critiche, e il personale medico dell’ospedale Niguarda sta facendo il possibile per stabilizzarlo. La situazione degli altri feriti è in fase di monitoraggio, ma non sono stati forniti dettagli specifici sulle loro condizioni di salute.

L’incidente ha provocato notevoli disagi al traffico nella zona, con la polizia che ha dovuto chiudere temporaneamente una parte di viale Fulvio Testi per consentire i soccorsi e le operazioni di recupero dei veicoli coinvolti. Gli automobilisti sono stati invitati a trovare percorsi alternativi mentre le autorità lavorano per ripristinare la circolazione.

Questo incidente stradale si inserisce in un contesto più ampio di preoccupazione per la sicurezza sulle strade di Milano. Negli ultimi mesi, la città ha registrato un aumento degli incidenti, sollevando interrogativi sulle condizioni delle infrastrutture stradali e sull’educazione alla guida. Le autorità locali hanno avviato campagne di sensibilizzazione per promuovere comportamenti di guida più sicuri e per ridurre il numero di incidenti.

Le indagini proseguiranno nei prossimi giorni, con la polizia che analizzerà anche le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Gli inquirenti stanno cercando di determinare se ci siano stati comportamenti imprudenti da parte di uno dei conducenti che abbiano contribuito al verificarsi dello scontro.



