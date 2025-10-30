Milly Carlucci sulla morte del fratello di Andrea Delogu: “Una tragedia agghiacciante, il dolore è di tutti noi”





La conduttrice Milly Carlucci ha manifestato il suo sincero dolore per la tragica perdita del fratello di Andrea Delogu, avvenuta a seguito di un incidente in moto. Evan Oscar Delogu, 18 anni, ha perso la vita mercoledì 29 ottobre 2025, a Bellaria, in provincia di Rimini. Il lutto ha colpito profondamente non solo la famiglia, ma anche il mondo dello spettacolo, suscitando una grande ondata di solidarietà.





Durante la puntata di giovedì 30 ottobre di La vita in diretta, condotta da Alberto Matano, Carlucci ha espresso la sua vicinanza ad Andrea, affermando: “Le siamo veramente vicini. La disgrazia, il lutto che l’ha colpita è ovviamente una cosa che ci agghiaccia. È agghiacciante”. Ha continuato descrivendo la tristezza che ha pervaso l’intero ambiente, dicendo: “Ieri è stata una giornata tristissima. C’è stato un clima di collettiva sofferenza e condivisione con Andrea”. La conduttrice ha rivelato che le due donne si erano sentite poco prima dell’incidente e ha sottolineato quanto sia difficile immaginare il dolore che Andrea sta vivendo in questo momento. “Noi tutti, uno per uno, l’abbiamo inondata di messaggini e di solidarietà. Le siamo veramente vicini”, ha aggiunto.

Milly Carlucci ha poi riflettuto sulla crudeltà della vita e del loro lavoro. “La vita è piena di tranelli. Mentre sei per la tua strada, capitano cose che non si possono nemmeno immaginare. La perdita di un ragazzo così giovane, di un fratello, è qualcosa di inenarrabile”. Ha anche menzionato la difficoltà di dover continuare a lavorare, nonostante il dolore: “La crudeltà del nostro mestiere è che dobbiamo andare avanti. Andiamo in onda, come circensi, con il sorriso stampato, qualunque cosa succeda. Vogliamo portare nelle case il sorriso della speranza di un momento di evasione”.

Anche Alberto Matano ha voluto esprimere la sua vicinanza ad Andrea Delogu, sottolineando l’importanza della notizia per tutti coloro che la conoscono. “Noi ci occupiamo di casi di cronaca, sono fatti che attraversano tutti noi. Ma questa notizia ci attraversa in modo particolare. Riguarda una persona a cui vogliamo un bene speciale”, ha affermato. Ha poi descritto il legame tra Andrea e Evan, dicendo: “Per Andrea, Evan era come un figlio”. Matano ha rivelato che i due avevano progetti futuri insieme, tra cui il trasferimento di Evan a Roma per continuare gli studi, progetto che ora non potrà realizzarsi. “Io so che amore era lui per Andrea. Facciamo arrivare il nostro amore ad Andrea, non si può perdere la vita in questo modo a 18 anni”, ha concluso.

Evan Delogu ha perso la vita in un tragico incidente mentre si trovava in moto a Bellaria. Secondo le prime ricostruzioni, ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi contro alcuni pali della luce. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorsi, per lui non c’è stato nulla da fare. La notizia ha colpito duramente anche il padre di Evan, Walter Delogu, che sui social ha descritto il figlio come un ragazzo estremamente responsabile e dedito. “Studiava e lavorava per poter provvedere da solo ai suoi bisogni. Inoltre, non si tirava mai indietro quando si trattava di aiutare i genitori nelle faccende di casa”, ha scritto Walter.

Evan era molto legato a Andrea, che sui social lo definiva “il ragazzo più bello del mondo”. La comunità di Ballando con le stelle e molti altri membri del mondo dello spettacolo hanno espresso la loro solidarietà e vicinanza ad Andrea in questo momento di profondo dolore. Le parole di conforto e il supporto emotivo sono stati uniti in un abbraccio virtuale, dimostrando quanto fosse amato e rispettato Evan.

La perdita di un giovane come Evan Oscar Delogu ha messo in evidenza la fragilità della vita e la necessità di apprezzare ogni momento. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di chi lo conosceva, ma anche un forte senso di comunità tra coloro che si uniscono per sostenere Andrea Delogu in questo momento difficile.



