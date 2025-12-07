Minicar contro auto, tragedia: perde la vita 16enne





Nel tardo pomeriggio di sabato 6 dicembre 2025, una tragedia della strada ha colpito Formello, alle porte di Roma. Un scontro violento tra una Renault e una minicar ha avuto conseguenze devastanti: la giovane alla guida della minicar, di soli 16 anni, è deceduta sul colpo. L’incidente è avvenuto in via Formellese Sud, all’altezza del chilometro 6, in una zona trafficata e nota per il transito di veicoli leggeri e automobili.





Secondo le prime ricostruzioni, le due vetture si sono scontrate con grande violenza. Alla guida della Renault viaggiava un uomo di 63 anni, rimasto illeso. La ragazza alla guida della minicar, invece, ha riportato ferite gravissime e nonostante i soccorsi immediati, non c’è stato nulla da fare. I sanitari del 118 sono stati costretti a dichiarare il decesso sul posto. La salma è stata trasferita al Policlinico Gemelli, come da disposizioni dell’autorità giudiziaria, mentre i veicoli sono stati posti sotto sequestro per le indagini.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Formello, impegnati a ricostruire la dinamica dell’incidente e ad accertare eventuali responsabilità. Al momento non sono state rese note le cause precise dello scontro, né se ci siano stati fattori come eccesso di velocità, distrazione o malfunzionamenti tecnici. Le indagini sono ancora in corso e potrebbero portare a nuovi sviluppi nelle prossime ore.

La morte della 16enne è la seconda vittima minorenne in meno di 24 ore nella zona di Roma. Solo poche ore prima, nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 dicembre, un ragazzo di 15 anni è stato travolto e ucciso a Rignano Flaminio, sempre alle porte della Capitale. Il conducente dell’auto coinvolta, un 19enne, è stato sottoposto agli accertamenti di rito. Questi episodi accendono i riflettori sul tema della sicurezza stradale, soprattutto per quanto riguarda la circolazione di veicoli leggeri e la guida da parte di minorenni.

La zona di Formello, in particolare via Formellese Sud, è stata teatro di diversi incidenti negli ultimi mesi, soprattutto coinvolgendo microcar e minicar, spesso guidate da giovani. Le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli e le campagne di sensibilizzazione per prevenire ulteriori tragedie. La comunità locale è sotto shock per la perdita della giovane, mentre si moltiplicano le testimonianze e le riflessioni sulla necessità di maggiore attenzione alla guida e alla prevenzione degli incidenti stradali.

Questi fatti sottolineano ancora una volta l’importanza della prevenzione e della responsabilità al volante, soprattutto nelle aree urbane e per chi guida veicoli leggeri. Gli episodi di cronaca recenti confermano la necessità di una maggiore vigilanza e di campagne mirate per ridurre il rischio di incidenti mortali tra i più giovani.



