“Mio figlio ha una malattia rara della pelle”: la confessione di Sergio Muniz, solo 4 casi al mondo





L’attore e cantante spagnolo Sergio Muniz ha condiviso, durante la sua partecipazione al programma televisivo “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo su Rai 1, una delicata vicenda personale che riguarda suo figlio Yari, nato quattro anni fa. Il bambino convive con una rara patologia della pelle chiamata epidermolisi bollosa, una condizione che rende la pelle estremamente fragile e suscettibile a lesioni. Nonostante questa sfida, Muniz ha rassicurato il pubblico sul fatto che il piccolo stia bene e conduca una vita relativamente normale grazie a un’eccezionale sviluppo biologico.





Nel corso dell’intervista, avvenuta mercoledì 10 settembre 2025, Sergio Muniz ha spiegato che suo figlio ha sviluppato una proteina unica che lo aiuta a compensare la mancanza di collagene, elemento fondamentale per la salute della pelle. “Ci sono solo quattro casi riconosciuti nel mondo di questa proteina”, ha dichiarato l’attore, sottolineando quanto sia straordinario il caso di Yari. Ha poi aggiunto: “Ha la pelle molto delicata ma sta bene. Abbiamo una vita abbastanza normale. La ricerca è importantissima, così come la sanità pubblica.”

La malattia di Yari è stata diagnosticata fin dai primi mesi di vita e, da allora, la famiglia si è adattata per garantire al bambino il massimo benessere possibile. Muniz ha anche evidenziato il ruolo fondamentale della ricerca medica e delle strutture sanitarie pubbliche nell’affrontare situazioni simili. Durante l’intervista, l’attore ha espresso gratitudine per i progressi scientifici che hanno permesso al figlio di vivere meglio nonostante le difficoltà.

Oltre a parlare della salute di suo figlio, Sergio Muniz ha condiviso alcuni dettagli sulla sua vita privata e sulla relazione con la sua compagna Morena Firpo, madre di Yari. La coppia si è conosciuta nel 2017, dopo la separazione di Muniz dalla sua ex moglie Beatrice Bernardin, e da allora la loro storia d’amore è cresciuta solida e intensa. La nascita di Yari, avvenuta quattro anni fa, ha rafforzato ulteriormente il legame tra i due. Muniz ha ricordato come, in occasione della nascita del figlio, abbia dedicato un pensiero al Premio Nobel per la letteratura José Saramago, sottolineando l’importanza di apprezzare i piccoli momenti di felicità nella vita.

La passione per lo yoga ha rappresentato un elemento centrale nella relazione tra Muniz e Firpo. Morena Firpo, che è un’insegnante di yoga, ha trasmesso questa disciplina anche al compagno, aiutandolo a trovare equilibrio e serenità. La loro vita familiare è spesso condivisa sui social media, dove pubblicano foto che raccontano momenti felici trascorsi insieme. Una delle immagini più significative postate da Muniz su Instagram è accompagnata dalla didascalia: “La felicità è una scelta consapevole”.

Nonostante l’attenzione mediatica che circonda la figura di Sergio Muniz, l’attore cerca di proteggere la privacy del figlio evitando di esporlo troppo sui social e nei media. Questo approccio riflette il desiderio di garantire a Yari una crescita serena, lontana dai riflettori.

La testimonianza di Sergio Muniz rappresenta un importante richiamo all’importanza della ricerca scientifica e del supporto alle famiglie che affrontano sfide legate a malattie rare. La sua esperienza personale mette in luce come, anche di fronte a difficoltà significative, sia possibile costruire una vita piena e significativa grazie all’amore familiare e ai progressi della medicina.



