Mio marito ha insistito per avere un terzo figlio. Dopo che gli ho dato la mia risposta, mi ha cacciato, ma ho trovato un modo per vendicarmi

Quando mio marito, Eric, ha detto che voleva un terzo figlio, sapevo che qualcosa doveva cambiare. Prendersi cura di due bambini, lavorare e gestire la casa era già estenuante, e lui non aiutava praticamente in nulla oltre a guadagnare soldi. Non stavo per assumermi di più mentre lui se ne stava seduto a non fare nulla.





Quando gli ho detto come mi sentivo, le cose sono rapidamente peggiorate.

Eravamo sposati da 12 anni e a 32 anni ero già sopraffatta nel crescere i nostri due figli, Lily (10) e Brandon (5), per lo più da sola.

Lavoravo part-time da casa e gestivo tutto in casa, ma Eric pensava che solo perché guadagnava soldi, non dovesse fare nient’altro. Cambiare pannolini, portare i bambini a scuola, leggere le favole della buonanotte e stare sveglio con loro quando erano malati—tutto era una mia responsabilità. Nel frattempo, lui trascorreva il suo tempo libero guardando la TV o giocando ai videogiochi.

Un giorno, dopo essere stata completamente esausta, finalmente ho preso un’ora per prendere un caffè con la mia migliore amica. Ho chiesto a Eric di occuparsi dei bambini, e la sua risposta mi ha fatto infuriare.

“Sono stanco. Ho lavorato tutta la settimana. Portali con te,” ha borbottato Eric, gli occhi ancora sullo schermo.

Ho ribattuto. “Eric, ho solo bisogno di un’ora per me.”

La sua risposta mi ha scioccato. “Sei la mamma. Le mamme non hanno pause. Mia madre non ne ha mai avute bisogno, e nemmeno mia sorella.”

In quel momento, ho capito di aver raggiunto il mio limite.

Qualche giorno dopo, durante la cena, Eric ha lanciato una bomba. “Dovremmo avere un altro bambino.”

Non potevo credere a quello che stavo sentendo. “Un altro? Eric, sono già sopraffatta con due, e vuoi aggiungerne di più?”

L’ha liquidata come se fosse nulla. “L’abbiamo fatto prima. Qual è il problema?”

L’ho spiegato chiaramente. “Il problema è che faccio tutto. Tu non aiuti. Sono esausta.”

Come previsto, Eric non mi ha presa sul serio. Sua madre, Brianna, e sua sorella, Amber, che erano in visita, hanno sentito la nostra conversazione. Invece di supportarmi, hanno subito preso le sue parti.

“Eric lavora duramente per mantenere questa famiglia,” ha detto Brianna con tono giudicante. “Dovresti essere grata.”

Amber è intervenuta, “Ti stai comportando da viziata. Mamma ha cresciuto entrambe senza lamentarsi.”

Il loro modo di pensare antiquato mi ha fatto infuriare. “Grata per cosa? Un marito che pensa che essere padre finisca dopo aver fatto un bambino? Crescere dei figli non è un lavoro da una sola persona, e dirlo non mi rende ingrata—mi rende onesta.”

Ma Eric e la sua famiglia si sono rifiutati di ascoltare. Si comportavano come se la mia stanchezza fosse solo una mia teatralità. Più tardi quella sera, Eric ha riproposto di avere un terzo bambino. Il suo atteggiamento ha solo confermato ciò che già sapevo—non sarebbe cambiato.

Quando ho rifiutato, lui ha perso la pazienza. “Fai le valigie e vattene. Non posso vivere così.”

Ero scioccata ma sono rimasta calma. Se voleva che me ne andassi, sarei andata—ma ho chiarito una cosa. “I bambini restano qui. Chi rimane in questa casa si occupa di loro.”

Il viso di Eric è diventato pallido. “Aspetta… cosa? Assolutamente no.”

“Mi hai sentita,” ho detto fermamente. “Vuoi che me ne vada? Va bene. Ma i bambini hanno bisogno di stabilità, e non andranno da nessuna parte.”

Quella notte, me ne sono andata con mia sorella, difendendo me stessa e i miei figli. Eric ha chiamato più tardi, ma avevo già preso la mia decisione. La sua rabbia e le sue minacce mi hanno solo reso più certa—ero finita.

Alla fine, Eric non è riuscito a prendersi cura dei bambini da solo. Ho chiesto il divorzio, ottenuto la custodia esclusiva e mantenuto la casa. Ora, Eric paga gli alimenti, ma io sono ancora l’unica a crescerli.

Ripensando a tutto, non rimpiango di essermi difesa. È stata dura, ma sono orgogliosa di mostrare ai miei figli che il rispetto di sé è importante.

Cosa ne pensi? Ho fatto la cosa giusta, o avrei dovuto gestirla in modo diverso?