Mio marito ha scelto la sua amante al posto della nostra famiglia — tre anni dopo li ho rivisti, ed è stato incredibilmente soddisfacente





Quattordici anni di matrimonio. Due figli. Una vita condivisa che credevo perfetta. È incredibile quanto in fretta tutto possa crollare.





Quel momento arrivò quando Stan varcò la porta una sera — non da solo. Con lui c’era una donna: alta, affascinante, con un sorriso tanto tagliente da sembrare una lama. Io ero in cucina, stavo mescolando la zuppa, quando sentii i suoi tacchi.

«Beh, tesoro,» disse lei, scrutandomi con aria sprezzante, «non esageravi. Si è davvero lasciata andare. Peccato, però… ha una buona struttura del viso.»

Rimasi di ghiaccio. «Come, scusa?»

Stan sospirò, come se fossi io il problema. «Lauren, voglio il divorzio.»

La stanza iniziò a girarmi intorno. «Il divorzio? E i bambini? E la nostra vita?»

«Te la caverai. Ti manderò dei soldi», rispose con un’alzata di spalle. «Ah, e puoi dormire sul divano o andare da tua sorella. Miranda resterà qui.»

Quella notte feci le valigie, presi i bambini e me ne andai. Il divorzio seguì poco dopo. Vendemmo la casa, ci trasferimmo in un posto più piccolo e cercammo di ricominciare. Stan sparì — non solo dalla mia vita, ma anche da quella dei suoi figli.

All’inizio mandava del denaro per il loro mantenimento, poi smise. I bambini non lo videro per più di due anni. Non aveva abbandonato solo me, ma anche loro.

Poi, un giorno, mentre tornavo a casa con la spesa, li vidi. Stan e Miranda. Il cuore mi si fermò per un istante. Ma avvicinandomi capii subito che il karma ESISTE DAVVERO. Chiamai subito mia madre: «Mamma, non ci crederai!»

—

Stan non assomigliava più all’uomo che avevo sposato. Non era il marito sicuro di sé e affascinante con cui avevo condiviso oltre un decennio di vita. Era… stanco. No, esausto. La sua camicia elegante era stropicciata, i capelli diradati, il viso segnato da profonde rughe. Ma ciò che attirò davvero la mia attenzione fu Miranda.

Era furiosa. Le braccia incrociate, il viso contratto dalla rabbia, mentre lo rimproverava aspramente. E proprio lì, sul marciapiede, lo colpì dietro la testa. Forte.

Mi fermai di colpo, osservando la scena.

«Idiota inutile,» sbottò Miranda. «Ti avevo detto che oggi dovevamo ritirare il vestito! Ma tu ascolti? Ti importa qualcosa?»

Stan si sfregò la nuca. «Miranda, ti ho detto che dovevo—»

«Oh, risparmiatelo,» lo interruppe lei. «Dio, quanto sei patetico ormai.»

Mi morsi il labbro per non ridere. Eccolo lì, il mio ex marito: l’uomo che aveva buttato via la sua famiglia come un vecchio mobile, ora umiliato pubblicamente dalla donna per cui ci aveva lasciati.

Stan mi notò. Gli occhi gli si spalancarono, colti da un lampo di riconoscimento — e forse di vergogna. Io alzai le sopracciglia con finta sorpresa.

«Stan,» dissi con voce calma. «Miranda. Che piacere rivedervi.»

Miranda si voltò, con quel suo solito sorriso di scherno, ma non appena mi riconobbe, il colore le sparì dal viso. Non sembrava affatto felice di rivedere la donna che aveva deriso anni prima.

Stan si schiarì la gola. «Lauren… uh… come stai?»

«Benissimo,» risposi fin troppo allegra. «I ragazzi stanno alla grande. Ci siamo trasferiti in una casa accogliente. Ho anche avviato la mia attività. La vita è… davvero bella.»

Vidi le narici di Miranda dilatarsi mentre mi scrutava. Non ero più la donna esausta, in pigiama macchiato, che ricordava. Ora ero forte, sicura, rinata. Anni di fatica e ricostruzione avevano dato i loro frutti.

«Bene per te,» mormorò Stan, visibilmente a disagio.

«Grazie,» dissi inclinando la testa. «E voi? Vi vedo… impegnati.»

Stan lanciò un’occhiata a Miranda, che sbuffò girandosi dall’altra parte. Lui sospirò. «È stato… diverso.»

«Oh, lo vedo bene,» risposi con finta compassione. «E com’è la vita senza i pagamenti per il mantenimento dei figli?»

Lui trasalì. «Senti, Lauren, io—»

«Non voglio scuse,» lo interruppi con un sorriso dolce. «Davvero. È andato tutto per il meglio. I bambini sono felici. Io sono felice. E voi, chiaramente…» feci un gesto vago verso Miranda, che ora scrollava furiosamente il telefono, «…avete avuto esattamente ciò che meritavate.»

Per la prima volta dopo anni, vidi Stan senza parole. E fu una soddisfazione perfetta.

Me ne andai a testa alta, lasciandoli lì.

Quella sera abbracciai i miei figli più forte del solito. Non stavo solo sopravvivendo: stavo vivendo. E questa, alla fine, era la miglior vendetta di tutte.



