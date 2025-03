Mio marito mi ha detto di essere troppo impegnato per venire a prendermi al supermercato con le borse pesanti, ma poi l’ho sorpreso ad aiutare la nostra giovane vicina a traslocare

Non avevo mai pianificato di affrontare Greg in questo modo. Quando l’ho visto soccorrere la nostra attraente vicina, Emma, a spostare scatoloni, subito dopo avermi detto che era “troppo occupato” per venire a prendermi, non ho reagito con urla o scenate.





Al contrario, ho sorriso, sono entrata in casa e ho cominciato a pianificare in silenzio una lezione che non avrebbe dimenticato facilmente.

Conosci quella sensazione in cui il tuo istinto ti avverte che qualcosa non va, ma tu lo ignori per non sembrare una moglie sospettosa? Ecco, ero proprio io. Fino a sabato scorso.

Vorrei poter dire che questa storia si conclude con un malinteso divertente, ma non è così. Finisce con Greg che impara una lezione che cambia tutto.

Tutto è iniziato con un piccolo dettaglio che quasi non ho notato.

La mia auto emetteva un rumore strano e ho pensato fosse meglio prevenire piuttosto che curare. Così l’ho lasciata nel vialetto e ho preso un Uber per andare al supermercato.

Ho fatto una spesa abbondante; il carrello traboccava e la schiena mi doleva mentre caricavo le pizze surgelate che Greg adora. E, ovviamente, ho pensato che comprare un’enorme anguria in offerta fosse un’ottima idea.

Mentre caricavo l’ultimo sacchetto nel carrello, mi sono resa conto di quanto fossi stanca. L’idea di trascinare tutto fino all’angolo più lontano del parcheggio, caricarlo nell’Uber e poi portarlo a casa mi faceva venire voglia di crollare.

Così, ho fatto quello che avrebbe fatto qualsiasi moglie: ho chiamato Greg.

Ha risposto dopo qualche squillo, con tono distratto.

« Ehi, tesoro, puoi venire a prendermi al supermercato? Queste borse sono pesanti », ho detto, cercando di sembrare dolce.

« Aspetta… dov’è la tua macchina? » ha chiesto Greg.

« Non volevo rischiare. Fa di nuovo quel rumore strano, quindi ho preso un Uber. »

« Ugh, Lauren, non posso adesso. Sono occupato. Prendi solo un Uber o qualcosa del genere. »

Il suo tono mi ha infastidito, ma ho cercato di mantenere la calma. « Davvero? È solo un viaggio veloce. »

« Non posso. Ho un milione di cose da fare. Risolvila da sola, ok? » Click.

Mi aveva appena riattaccato? Ho guardato incredula il telefono. Troppo occupato per un tragitto di cinque minuti?

Ho fatto un respiro profondo, ho preso le borse e le ho caricate nel bagagliaio da sola.

« Hai bisogno di aiuto? » mi ha chiesto un signore anziano mentre passava.

« No, grazie. Posso farcela, » ho risposto con un sorriso forzato, pensando a come Greg non si fosse nemmeno offerto di aiutare.

Quando sono arrivata a casa, avevo le braccia indolenzite e l’umore a terra. L’autista dell’Uber mi aveva dato una mano a trasferire i sacchetti, ma una volta a casa, non era certo compito suo portarli dentro. E perché mai avrebbe dovuto? Quello era il lavoro di Greg.

Ma quando ho aperto la porta, ciò che ho visto mi ha fatto passare dalla frustrazione alla rabbia. Greg, il mio “marito troppo occupato”, era fuori a sollevare scatoloni e trasportare valigie, ridendo e scherzando con Emma.

La stessa Emma che si era appena trasferita. La stessa di cui avevo notato il furgone del trasloco quella mattina.

Sono rimasta congelata, osservando Greg comportarsi da perfetto gentiluomo. Stava sollevando scatoloni per lei, chiacchierando come se fossero amici di vecchia data, mentre io mi spezzavo la schiena con la spesa, sentendomi un ripensamento.

Oh, Greg, pensai. Hai appena fatto un grosso errore.

Non sono corsa da lui per affrontarlo. No, sarebbe stato troppo facile. Ho fatto un respiro profondo, ho preso i miei sacchetti della spesa ed sono entrata in casa, fingendo di non aver visto nulla.

Avevo bisogno di un piano.

Ho svuotato la spesa, pianificando tranquillamente la mia prossima mossa. L’anguria è caduta sul bancone e il latte è finito nella porta del frigo, proprio dove Greg odiava che lo mettessi. Se non gli piaceva, che lo sistemasse lui.

« Ciao, sono tornata! » ho esclamato quando ho sentito la porta d’ingresso aprirsi circa mezz’ora dopo.

Greg è apparso, con un’aria compiaciuta.

« Ciao, » ha detto con disinvoltura. « Com’è andata la spesa? »

« Bene, » ho risposto, con voce ferma. « Ho preso tutto ciò che ci serviva. »

« Te la sei cavata con tutti quei sacchetti? » ha chiesto, prendendo una bottiglia d’acqua dal frigo.

Mi sono morsa la lingua. « Sì. L’autista dell’Uber è stato molto gentile. »

Non ho menzionato Emma. Invece, ho aggiunto casualmente: « Ah, a proposito, la macchina continua a fare quel rumore strano. Puoi controllarla domani? »

« Sì, forse più avanti questa settimana, » ha detto, guardando il telefono. « Sono molto occupato. »

Certo, pensai.

Ho aspettato esattamente un giorno prima di passare al Passo Due.

La mattina dopo, mentre Greg dormiva ancora, ho chiamato James, il nostro vicino, un meccanico in pensione che non diceva mai di no quando qualcuno aveva bisogno di aiuto. Era il tipo di uomo che trovava sempre il tempo per dare una mano, a differenza di Greg.

« Buongiorno, Lauren! Come posso aiutarti? » mi ha chiesto allegramente.

« James, scusa se ti disturbo, ma la mia macchina fa un rumore strano. Greg è molto occupato in questi giorni… » Ho lasciato la frase in sospeso, sapendo esattamente come gestire la situazione.

« Non dire altro! Vengo subito a dare un’occhiata. »

Poche ore dopo, Greg è uscito di casa e si è bloccato vedendo James nel nostro vialetto. Io ero lì accanto a lui, chiacchierando e ridendo, come se avessi tutto il tempo del mondo.

Gli occhi di Greg si sono ridotti a fessure mentre si avvicinava.

« Cosa sta succedendo? » ha chiesto, incrociando le braccia in modo difensivo.

Ho sorriso dolcemente. « Oh, James è stato così gentile da controllare la mia macchina, visto che tu eri troppo occupato. »

James ha salutato da sotto il cofano.

« Buongiorno, Greg! Sto solo aiutando Lauren con questo rumore che sente. Sembra potrebbe essere la cinghia di distribuzione. »

Greg ha serrato la mascella. Potevo quasi vedere la gelosia nei suoi occhi.

« Avrei potuto controllarla io, » ha borbottato.

« Ma sei così occupato, » gli ho ricordato con un sorriso innocente. « Non volevo disturbarti. »

Greg ha stretto i pugni.

Quella sera, gli ho servito il colpo finale.