Miracolo a Taranto: il crollo di un solaio travolge la culla di un neonato, ma il piccolo è salvo

Una notte che poteva trasformarsi in tragedia si è conclusa senza vittime a Taranto, dove parte del solaio di un edificio di tre piani è crollata improvvisamente. L’incidente è avvenuto tra martedì e mercoledì in uno stabile situato tra via Capecelatro e via Alfieri. Nonostante la gravità del crollo, le famiglie che abitano nei due appartamenti al primo e al secondo piano sono rimaste miracolosamente illese.





Tra i protagonisti di questa vicenda c’è un bambino che, mentre dormiva nella sua cameretta, è stato sfiorato dai calcinacci caduti dal solaio. I detriti sono finiti vicino alla sua culla, ma per fortuna il piccolo è rimasto illeso. Un episodio che ha lasciato tutti senza parole e che, per una combinazione di circostanze fortunate, ha evitato un dramma familiare.

Un altro abitante dello stabile, un uomo di 75 anni, ha vissuto una situazione altrettanto incredibile. Al momento del crollo, l’anziano si trovava in bagno e non nella stanza che è stata colpita dalle macerie. Se fosse stato altrove nella sua abitazione, probabilmente sarebbe stato travolto dal crollo. Anche in questo caso, il destino ha giocato un ruolo fondamentale, permettendo all’uomo di salvarsi.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute immediatamente due squadre dei vigili del fuoco, che hanno avviato i lavori di messa in sicurezza dell’edificio e un sopralluogo tecnico per verificare le condizioni della struttura. Gli esperti stanno cercando di determinare le cause esatte del crollo e di valutare se ci siano rischi per gli altri residenti. Come misura precauzionale, sette unità abitative sono state evacuate, e le famiglie coinvolte sono state temporaneamente trasferite in altre sistemazioni.

L’area intorno all’edificio è stata transennata e posta sotto il controllo delle autorità locali. Sul posto erano presenti anche i carabinieri e la polizia municipale, che hanno collaborato con i vigili del fuoco per garantire la sicurezza durante le operazioni. Gli inquirenti stanno inoltre valutando se l’intera struttura sia ancora agibile o se sarà necessario procedere con ulteriori interventi per evitare nuovi crolli.

Le indagini si concentrano ora sulle condizioni generali dell’edificio, che potrebbe aver subito danni strutturali nel tempo. Saranno fondamentali le perizie tecniche per stabilire se la stabilità dello stabile è compromessa e quali misure dovranno essere adottate per prevenire ulteriori rischi. I residenti, intanto, attendono con ansia di conoscere l’esito delle verifiche per sapere se potranno rientrare nelle loro abitazioni.

L’episodio, che ha scosso la comunità di Taranto, ricorda l’importanza della manutenzione degli edifici e della prevenzione per evitare tragedie simili. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e forniranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori dettagli sulle cause del crollo e sulle condizioni dell’immobile.