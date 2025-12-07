Momento straziante in diretta Sky: Carlo Vanzini commosso annuncia la malattia, Gené lo rincuora con un abbraccio





Carlo Vanzini, telecronista di Sky per la Formula 1, ha reso pubblica la sua malattia durante la trasmissione del Gran Premio di Abu Dhabi. La voce italiana della F1 ha scoperto il tumore al pancreas lo scorso giugno grazie a un controllo casuale e ha completato dieci sedute di chemioterapia. A gennaio si sottoporrà a un intervento chirurgico a Verona.





Durante la chiusura della telecronaca, dopo la vittoria di Lando Norris che ha portato la McLaren al titolo mondiale dopo 17 anni, Vanzini ha ringraziato il team Sky: Siete una squadra fantastica. Con Sky giriamo il mondo dal 2007. Grazie a tutti. Il momento è seguito all’intervista al Corriere della Sera, resa pubblica alla vigilia della gara.

Marc Gené, storico compagno di commento, ha risposto con un messaggio affettuoso: In McLaren hanno un campione nel team e noi ne abbiamo un altro, Carlo Vanzini. Grazie per essere stato un leader del team di Sky. L’anno prossimo ti aspetto in telecronaca sin dall’Australia. Ti vogliamo tanto bene. Le parole hanno suscitato applausi in studio da parte di commentatori come Davide Camicioli, Vicky Piria e Ivan Capelli.

La notizia ha generato un’ondata di messaggi di sostegno sui social, con il figlio maggiore di Vanzini che lo ha incoraggiato a parlarne pubblicamente dopo le domande indirizzate alla famiglia. La sorella Claudia era deceduta per la stessa malattia cinque anni fa. Il giornalista, padre di tre figli, ha proseguito il lavoro nonostante le cure.



