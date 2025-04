Mondragone, commerciante ucciso mentre fa rifornimento sulla Domiziana: fermato il titolare di un mobilificio

Questa mattina, nei pressi di una stazione di servizio lungo la Domiziana, nel territorio di Mondragone in provincia di Caserta, si è verificato un tragico omicidio. Luigi Magrino, noto commerciante del luogo, è stato colpito mortalmente da un proiettile mentre si trovava al distributore per fare benzina. Le autorità hanno fermato il titolare di un mobilificio della zona, che è stato portato in caserma per essere sottoposto a interrogatorio. Sembra che alla base del delitto ci sia stata una lite tra i due uomini, originata da precedenti dissidi economici. I carabinieri sono intervenuti sul posto per avviare le indagini e stanno cercando di capire se l’incontro tra i due al distributore fosse casuale o se fosse stato concordato in anticipo.





Le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dell’accaduto. I militari, guidati dal colonello Antonio Bandelli, stanno eseguendo i rilievi e raccogliendo le testimonianze necessarie. Un elemento chiave potrebbe essere rappresentato dalle telecamere del sistema di videosorveglianza della stazione di servizio, che potrebbero aver registrato momenti cruciali dell’omicidio. In un secondo momento si è appreso che la pistola utilizzata per sparare apparteneva alla vittima e non al fermato.

Questo dettaglio sembra supportare l’ipotesi di una lite che è degenerata in una colluttazione, durante la quale l’imprenditore avrebbe tentato di disarmare Magrino, provocando lo sparo accidentale del colpo fatale. Gli investigatori hanno confermato che è stato esploso un solo colpo; inoltre, le immagini delle telecamere di sorveglianza della pompa di benzina sono state analizzate e alcuni testimoni sono stati ascoltati.

Luigi Magrino, originario di Cellole, risiedeva a Formia e aveva interessi nella città del sud pontino. La comunità locale è sotto shock per l’accaduto e attende con apprensione ulteriori sviluppi delle indagini. La tensione tra i due uomini, che sembra essere stata causata da questioni economiche irrisolte, ha portato a questo tragico epilogo.

Le autorità stanno cercando di ricostruire i movimenti dei due protagonisti prima dell’incidente e stanno valutando tutte le possibili piste investigative. La presenza delle telecamere di sorveglianza potrebbe fornire indizi preziosi per chiarire i dettagli dell’incontro tra Magrino e l’imprenditore fermato. È fondamentale stabilire se l’arma sia stata sottratta durante la colluttazione o se ci siano stati altri fattori scatenanti.

La comunità di Mondragone è in attesa di ulteriori aggiornamenti e spera che la giustizia possa fare il suo corso rapidamente per chiarire le responsabilità e le circostanze che hanno portato alla morte di Luigi Magrino. I carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone stanno lavorando intensamente per raccogliere tutte le prove necessarie e fornire risposte alle domande che ancora rimangono senza soluzione.

Nel frattempo, la famiglia della vittima è stata informata dell’accaduto e si trova in uno stato di profondo dolore per la perdita improvvisa e violenta del loro caro. La comunità locale si stringe attorno a loro, offrendo supporto e solidarietà in questo momento difficile.