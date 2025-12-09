Morta dopo aver partorito: indagati per omicidio colposo nella morte di Veronica Pignata, sequestro delle cartelle





Una crisi respiratoria avrebbe stroncato la vita di Veronica Pignata, 32 anni, nel momento che avrebbe dovuto essere tra i più gioiosi. La donna, originaria di Malgesso, è morta improvvisamente poco dopo aver dato alla luce il suo secondo figlio presso l’Ospedale di Cittiglio, in provincia di Varese.





La gravidanza non aveva fatto registrare particolari criticità, rendendo il tragico epilogo ancora più incomprensibile e doloroso per la famiglia. La morte, avvenuta tra venerdì e sabato, ha lasciato nello sgomento la comunità e ha immediatamente attivato le indagini delle autorità.

La Procura di Varese ha infatti aperto un fascicolo con l’ipotesi di reato di omicidio colposo. Questa mossa consentirà di svolgere tutti gli accertamenti tecnici necessari per chiarire le dinamiche della morte e verificare l’eventuale sussistenza di responsabilità mediche.

Come primo atto fondamentale, gli inquirenti hanno proceduto al sequestro delle cartelle cliniche della donna, un passo cruciale per ricostruire il suo percorso assistenziale. Parallelamente, saranno fondamentali gli interrogatori di tutto il personale sanitario coinvolto nel ricovero, nel parto e nelle cure successive.

Veronica lascia un marito e due figli piccoli. La tragedia ha scosso profondamente il piccolo comune di Malgesso, che conta poco più di mille abitanti. Il sindaco, Giuseppe Iocca, che conosceva bene la famiglia, ha espresso il dolore dell’intera comunità: “Quando conosci le persone coinvolte, quando le hai incontrate tante volte negli eventi del paese o nelle strade che percorri ogni giorno, il dolore arriva ancora più forte”, ha dichiarato al Giorno.

L’amministrazione comunale ha rinnovato la sua vicinanza alla famiglia, in particolare al marito, colpito da quello che il primo cittadino ha definito “una ferita che segna l’anima“.

Ora la parola passa alla scienza e alla giustizia. Sul corpo della 32enne è stata disposta l’autopsia, i cui esiti, insieme alle risultanze delle indagini, saranno determinanti per capire se la morte di Veronica Pignata fosse un evento inevitabile o una tragedia che si poteva scongiurare.



