Morte di Shpat Kasapi, il fratello: “Forse un ictus. A cena aveva accusato problemi di stomaco”





La comunità musicale albanese è in lutto per la prematura scomparsa di Shpat Kasapi, un noto cantante che ha perso la vita a Bologna mentre si trovava in Italia per accompagnare la moglie e il figlio di 4 anni per un controllo medico. La tragedia si è consumata in serata, quando il cantante ha accusato un malore fatale. La notizia della sua morte ha rapidamente suscitato reazioni di shock e cordoglio in Albania, dove Kasapi era considerato una star.





Il fratello di Shpat, Albin Kasapi, ha raccontato al programma Top Channel che il cantante ha ricevuto le prime cure mediche direttamente nel suo appartamento, ma purtroppo non sono state sufficienti. “Stava bene, ma a cena ha avuto qualche problema di stomaco e senso di costrizione toracica. Si è riposato un po’ e poi ha avuto qualche preoccupazione,” ha spiegato Albin. Secondo le sue parole, i familiari sospettano che Shpat possa aver avuto un ictus, che lo ha colpito improvvisamente.

Albin ha anche chiarito che in passato il fratello aveva avuto solo lievi problemi cardiaci: “Non c’era niente di pericoloso, cose normali. C’è stato anche un piccolo problema cardiaco, una contrazione, ma niente di grave.” L’ambulanza è arrivata rapidamente, ma non è riuscita a salvare la vita al cantante.

Un amico di lunga data, Meti Myrtezani, ha raccontato di aver accompagnato Shpat all’aeroporto e di aver trascorso la giornata con lui. Myrtezani ha descritto l’ultima conversazione avuta con il cantante, avvenuta il giorno della sua morte. “Quando l’ho accompagnato da casa all’aeroporto abbiamo parlato di questioni familiari; andava in Italia per suo figlio, lui stesso non aveva problemi di salute,” ha dichiarato. L’ultima comunicazione tra i due è avvenuta alle 20:00, quando Shpat ha detto: “Fratello mio, ho l’influenza, mi sono raffreddato. Ho appena finito le cose con mio figlio.”

Myrtezani ha cercato di contattarlo più tardi, ma non ha ricevuto risposta. “L’ho chiamato dalle 22:00 perché avevo un presentimento, ma non mi ha risposto. Mi ha chiamato mio cognato verso l’una e mi ha raccontato tutto,” ha aggiunto, esprimendo il dolore e la sorpresa per la notizia.

In un momento così difficile, Myrtezani ha dovuto affrontare la responsabilità di comunicare la tragica notizia alla famiglia di Shpat. “Sono stato la mattina per dirlo a sua madre. Non sapevo come dirglielo, non riuscivo a sopportarlo. L’ho detto a sua sorella, ma poi non sono riuscito a restare oltre,” ha confessato, rivelando il peso di dover condividere una notizia così devastante.

La scomparsa di Shpat Kasapi ha lasciato un segno profondo nella comunità musicale e tra i suoi fan. La sua carriera era caratterizzata da successi e riconoscimenti, e il suo talento lo aveva reso una figura amata non solo in Albania, ma anche tra gli albanesi all’estero. L’improvvisa perdita ha sollevato domande sulle fragilità della vita e sull’importanza di godere dei momenti con i propri cari.



