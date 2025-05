Morto a 42 anni dopo essere stato colpito da un cavallo: Battista lascia due bambini

Una tragedia ha colpito la comunità di Orgosolo, in provincia di Nuoro, dove un allevatore di 42 anni, Battista Mele, ha perso la vita a causa di un incidente avvenuto nelle campagne tra Galtellì e Lula, in località Sologo. L’uomo, molto conosciuto nella zona, è stato vittima di un calcio di cavallo che si è rivelato fatale.





Il dramma si è verificato nel pomeriggio di domenica 18 maggio, quando Battista Mele si era recato in campagna per prendersi cura dei suoi animali, come era solito fare. Tuttavia, non vedendolo tornare a casa, i familiari hanno iniziato a preoccuparsi. Dopo aver tentato invano di contattarlo telefonicamente, hanno deciso di raggiungere il luogo dove l’uomo si trovava, temendo il peggio.

Purtroppo, una volta arrivati sul posto, i parenti hanno trovato il corpo esanime dell’allevatore. Nonostante l’immediata chiamata ai soccorsi, i sanitari del 118 giunti sul luogo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Secondo le prime ricostruzioni, il calcio del cavallo avrebbe scaraventato l’uomo contro una parete, causando lesioni fatali.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri per effettuare i rilievi necessari e chiarire con precisione la dinamica dei fatti. Le indagini preliminari hanno confermato che si è trattato di un tragico incidente. La salma di Battista Mele è stata trasferita in obitorio per ulteriori accertamenti medico-legali.

La notizia della sua morte ha scosso profondamente la comunità di Orgosolo, dove l’allevatore era molto apprezzato e conosciuto. Mele, che lascia una moglie e due figli piccoli, era considerato una persona dedita al lavoro e alla famiglia. In segno di lutto e rispetto per la sua prematura scomparsa, molte manifestazioni ed eventi previsti in paese sono stati annullati o rimandati.

La tragedia di Battista Mele ha messo in evidenza i rischi legati al lavoro in campagna e alla gestione degli animali. Episodi come questo ricordano quanto sia importante adottare tutte le precauzioni possibili per garantire la sicurezza in situazioni potenzialmente pericolose.

L’intera comunità si è unita attorno alla famiglia dell’uomo, esprimendo vicinanza e cordoglio in questo momento drammatico. La perdita di Battista Mele rappresenta non solo un dolore immenso per i suoi cari, ma anche un vuoto nella vita della comunità locale.