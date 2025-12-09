Morto il pilota 17enne Enzo Badenas dopo un terribile incidente in pista





Il mondo del motocross è in lutto per la tragica scomparsa del giovane pilota spagnolo Enzo Badenas, stroncato a soli 17 anni a seguito di un gravissimo incidente occorso durante una sessione di allenamento privato. L’episodio è avvenuto sul circuito Red Sand Park di Castellón, nella Spagna orientale, sebbene le dinamiche precise non siano state ancora divulgate. La violenza dell’impatto non ha lasciato scampo al giovane talento, considerato una delle promesse più brillanti dello sport a due ruote.





Enzo Badenas, nato a Gandía (Valencia) il 24 gennaio 2008, aveva già un palmarese di rilievo nonostante la giovane età. Si era laureato campione nazionale della classe 85cc nel 2022 e in questa stagione stava gareggiando con crescente successo nel campionato europeo EMX125. La sua dedizione era totale: non perdeva occasione per affinare la tecnica, allenandosi anche nei giorni di festa.

A confermare la tragedia e a esprimere profondo cordoglio è stato il Centro Specializzato in Allenamento Motoristico (CETDM), con sede presso il Circuito Ricardo Tormo di Cheste, dove il giovane si allenava. In una nota ufficiale, il Centro ha ricordato non solo il suo talento sportivo, ma anche i suoi valori umani: «In questo periodo ha dimostrato una grande crescita personale e professionale, che lo ha portato a conquistare diversi podi e vittorie, oltre a essere selezionato per la squadra spagnola di motocross». Il comunicato si conclude con un accorato messaggio di sostegno alla famiglia.

La notizia ha provocato un’ondata di dolore e solidarietà nell’intera comunità sportiva. Messaggi di cordoglio sono giunti da compagni di squadra, avversari, tifosi e dalle istituzioni locali, incluso il governo regionale di Valencia. L’ultimo ricordo pubblico del ragazzo risale a pochi giorni fa sul suo profilo Instagram, dove aveva augurato buon compleanno al padre Rafael, ringraziandolo per il sostegno incondizionato nel perseguire i suoi sogni sportivi.

La famiglia, straziata dal dolore, ha utilizzato i social del giovane per comunicare i dettagli delle esequie, invitando tutti a partecipare per onorare la memoria di Enzo come lui avrebbe voluto: circondato dal “rumore” dell’affetto di chi lo ha amato. «Vi aspettiamo tutti, a Enzo piacerebbe vedervi lì», si legge nel commovente annuncio.



