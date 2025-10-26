Muore a 30 anni dopo venti giorni di influenza: disposta l’autopsia per chiarire la morte di Irene Edoardi





La Procura ha disposto il sequestro della salma di Irene Edoardi, una donna di 30 anni trovata senza vita nella sua abitazione situata in zona Corso Lazio, a Frosinone, nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 ottobre. Il corpo è stato trasferito presso l’obitorio dell’ospedale Fabrizio Spaziani, dove sarà effettuata un’autopsia per determinare le cause della morte e ricostruire gli eventi che hanno portato al tragico epilogo.





Gli esami autoptici saranno fondamentali per stabilire se il decesso sia stato causato da una fatalità, da un errore nella gestione del quadro clinico o da una reazione avversa ai farmaci prescritti. Gli investigatori stanno cercando di capire se la morte di Irene fosse evitabile e se ci siano responsabilità da attribuire a terzi. Al momento, tutte le ipotesi restano aperte, e non risultano persone indagate.

Secondo le prime verifiche effettuate dal medico legale sul luogo del ritrovamento, si ipotizza che Irene abbia avuto un arresto cardiaco scatenato da complicazioni polmonari. La donna era affetta da influenza da circa venti giorni e stava seguendo una terapia antibiotica prescritta dal suo medico di base. Sempre secondo le informazioni raccolte, avrebbe dovuto sottoporsi a una radiografia toracica per valutare lo stato dei polmoni, ma non ha avuto il tempo di farlo prima che si verificasse una crisi respiratoria.

Nella notte del decesso, il marito di Irene ha contattato i soccorsi in preda al panico, segnalando che la moglie aveva difficoltà a respirare e si trovava in condizioni critiche. Nonostante l’arrivo tempestivo dei sanitari, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile e non è stato possibile trasferirla in ospedale.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi necessari e raccolto le testimonianze delle persone presenti. Tutti gli elementi raccolti sono stati trasmessi alla Procura, che ora coordina le indagini per fare chiarezza sull’accaduto.

La scomparsa improvvisa di Irene Edoardi ha lasciato un vuoto profondo tra amici, colleghi e conoscenti. Molti hanno espresso il loro cordoglio alla famiglia attraverso messaggi di vicinanza. Tra questi, una conoscente, Amalia, ha scritto: “Riposa in pace cara Irene, dai la forza a mamma, a tutti.”

Questo tragico evento si aggiunge a un altro recente caso che ha scosso la comunità di Frosinone: la morte di Milena Mancini, una donna di 56 anni deceduta dopo un intervento di liposuzione in Turchia. Entrambi gli episodi hanno acceso i riflettori sulla necessità di approfondire le circostanze legate a decessi improvvisi e apparentemente evitabili.

Le autorità continueranno a indagare per stabilire se vi siano state negligenze o errori che hanno contribuito alla morte della giovane donna. La comunità attende risposte definitive per comprendere appieno questa tragica perdita e, se necessario, individuare eventuali responsabili.



