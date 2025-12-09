Muore a 41 anni Ivano Rinaldi, DG di Siad: auto piombata su nove vetture parcheggiate.





Un malore improvviso, seguito dalla perdita di controllo dell’auto, ha causato un terribile schianto contro nove vetture parcheggiate lungo la strada. Con questo drammatico incidente, avvenuto ad Alba nelle Langhe, si è spenta la vita di Ivano Rinaldi, 41 anni, direttore generale della cooperativa Siad di Trento e figura nota nell’ambito politico e imprenditoriale locale.





La tragedia si è consumata lunedì 8 dicembre, durante il ponte dell’Immacolata, mentre Rinaldi si trovava in Piemonte con la famiglia per una breve vacanza. Nonostante i vigili del fuoco di Alba lo abbiano estratto dalle lamiere in tempi rapidi e i sanitari abbiano tentato ogni manovra di rianimazione, il trasferimento all’ospedale di Verduno non è bastato a salvarlo. A uscire illesi dall’incidente sono stati miracolosamente la moglie e il figlio di 9 anni, presenti in auto con lui.

Originario di Strigno, in provincia di Trento, e residente da anni nel capoluogo, Ivano Rinaldi ricopriva un ruolo di grande responsabilità nella società cooperativa Siad, struttura che fornisce supporto amministrativo e contabile ai soci del Gruppo Dao. Oltre all’impegno professionale, Rinaldi era da tempo attivo in politica con una forte identità autonomista trentina. Già presidente del movimento giovanile del Partito Autonomista Trentino Tirolese (Patt) nel 2012, si era candidato alle elezioni politiche l’anno seguente in alleanza con lo Südtiroler Volkspartei (Svp).

La scomparsa ha provocato un profondo shock nella comunità trentina. Ezio Gobbi, presidente del Gruppo Dao, lo ha ricordato come “un ragazzo ben voluto da tutti”, mentre Simone Marchiori, assessore provinciale ed ex compagno di militanza, ne ha sottolineato il rigore ideale e la dedizione alla causa dell’identità trentino-tirolese. “Con Ivano si poteva dialogare su tutto – ha raccontato Marchiori – ma non era disposto a rinunciare ai propri ideali. La notizia della sua morte è arrivata come un fulmine a ciel sereno”.



